Де перебуває міністр Аваков під час овідіопольської трагедії

В той час як в Україні виникла надзвичайна ситуація на Одещині, куди звернута увага усієї громадськості, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та вище керівництво поліції вирішило поки що відмовчатися.

Традиційно активний у соціальних мережах Арсен Аваков жодним чином не відреагував на події в Овідіополі. Останнє своє повідомлення він написав про автомобілі Mitsubishi. От тільки twitter вказав, що це повідомлення було написано у Мілані.

Слід зазначити, що болючу для МВС ситуацію зі стріляниною у Княжичах міністр теж жодним чином не коментував. Коли сталась нештатна ситуація, Аваков саме перебував у Канаді з офіційним візитом. Перервати робочий візит він погодився не одразу, переклавши відповідальність на свого заступника Сергія Ярового.

Також не висловилися щодо одеських подій ні радник міністра Антон Геращенко, який одним із перших сповістив про стрілянину в Княжичах, ні керівник Нацполіції Вадим Троян. Директор Департаменту комунікацій МВС України Атрем Шевченко теж поки не надав жодних даних, а на самому сайті міністерства про це немає жодної звістки.

Єдина офіційна інформація, яка надійшла до ЗМІ, розміщена на сайті поліції. Останнє оновлення там зафіксовано станом на 18:40.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що овідіопольський убивця мав намір повторити сценарій берлінського теракту, відтак поїхав до Одеси.