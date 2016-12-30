  • укр
  • рус
00:52
30 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Всюдисущий Путін опинився в метро. Космічна
Вєсті Кремля
21:31, 29 грудня
Вєсті.UA. У бідолашного Бєні хочуть забрати ще дещо. Для кого агресор досі друг
Вєсті.UA
20:58, 29 грудня
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня
Випуск новин за 23:00: Російських дипломатів вигнали з США. Жахливе вбивство під Одесою
Випуск новин
00:05, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Де перебуває міністр Аваков під час овідіопольської трагедії

00:32, сьогодні 1357 Читать новость на русском
Арсен Аваков
Арсен Аваков

В той час як в Україні виникла надзвичайна ситуація на Одещині, куди звернута увага усієї громадськості, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та вище керівництво поліції вирішило поки що відмовчатися.

Традиційно активний у соціальних мережах Арсен Аваков жодним чином не відреагував на події в Овідіополі. Останнє своє повідомлення він написав про автомобілі Mitsubishi. От тільки twitter вказав, що це повідомлення було написано у Мілані.

Слід зазначити, що болючу для МВС ситуацію зі стріляниною у Княжичах міністр теж жодним чином не коментував. Коли сталась нештатна ситуація, Аваков саме перебував у Канаді з офіційним візитом. Перервати робочий візит він погодився не одразу, переклавши відповідальність на свого заступника Сергія Ярового.

Також не висловилися щодо одеських подій ні радник міністра Антон Геращенко, який одним із перших сповістив про стрілянину в Княжичах, ні керівник Нацполіції Вадим Троян. Директор Департаменту комунікацій МВС України Атрем Шевченко теж поки не надав жодних даних, а на самому сайті міністерства про це немає жодної звістки.

Єдина офіційна інформація, яка надійшла до ЗМІ, розміщена на сайті поліції. Останнє оновлення там зафіксовано станом на 18:40.

Читайте також: Розпочалося справжнє збройне полювання на овідіопольського головоріза

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що овідіопольський убивця мав намір повторити сценарій берлінського теракту, відтак поїхав до Одеси.

Теги: Україна Арсен Аваков Поліція Міністерство внутрішніх справ Одеса Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
22 грудня, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
Скандал навколо
29 грудня, 22:50 Скандал навколо "1+1", овідіопольський жах, – головне за добу
1079
В 2017 году Порошенко снова поборет коррупцию и еще раз продаст свой бизнес?
29 грудня, 22:22 В 2017 году Порошенко снова поборет коррупцию и еще раз продаст свой бизнес?
Юрий Касьянов 2 2733
Зради і перемоги: чим запам’ятається 2016 рік
29 грудня, 21:01 Зради і перемоги: чим запам’ятається 2016 рік
Євгенія Мазур 565
З новими податками! або скільки платитимуть ФОПи у 2017-му
29 грудня, 20:00 З новими податками! або скільки платитимуть ФОПи у 2017-му
Яніна Ткачук 7 6919
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
Українському олімпійцеві відмовили у Шенгенській візі
 21 вересня , 14:57
Порошенко подякував США за нові санкції і закликав ЄС не відставати
 2 вересня , 00:16
Реформи в Україні розпочнуться, коли страх переможе жадібність, – експерт
сьогодні , 07:02
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук