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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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Де провести 8 березня: путівник по святкових подіях

21:01, сьогодні 86 Читать новость на русском
Де провести 8 березня?
Де провести 8 березня?

Якщо ви не хочете провести 8 березня дома – ця стаття для вас. Ми зібрали цікавий гід по святкових подіях Києва.

Старий Добрий Джаз/Нова Програма

Київ, 8 березня, 20:00.

Будинок Кіно.

325 - 500 грн.

Квитки можна купити тут.

Весна – це завжди романтика. А романтика –це джаз. Оновлена джазова програма прозвучить ввечері 8 березня у "Будинку кіно", в рамках вже добре знайомої меломанам серії "Старий добрий джаз". Створювати музику і настрій будуть найкращі джазмени України, квартет Руслана Єгорова та оркестр "Віртуози Києва".

Готель "Беверлі Гіллз"

Київ, 8 березня, 19:00.

Будинок офіцерів.

120 - 350 грн.

Квитки можна купити тут.

Дія спектаклю відбувається в номері готелю "Беверлі Гіллз" у Лос- Анжелесі. Глядачі побачать три новели, що розповідають про долі трьох подружніх пар, які в різний час і за різних обставин зупинялися в цьому номері. У першій частині в поєдинок вступає колишнє подружжя. Вона – редактор нью-йоркського тижневика, жовчна і ділова, він – розслаблений каліфорнійський сценарист. Історія другої пари - це історія англійської актриси, що прилетіла на церемонію вручення премії "Оскар" і супроводжуючого її чоловіка – солідного лондонського антиквара. Учасники третьої історії – добропорядна єврейська пара і повія. Як би не склалися сюжетні лінії – все історії будуть про кохання.

Вісім люблячих жінок

Київ, 8 березня, 19:00.

Театр "МежIIIКолон".

50 - 100 грн.

Квитки можна купити тут.

Уявіть собі: передмістя Парижу, 50-і роки. Атмосфера свята вітає в повітрі... Для одних – це романтика, для інших - нудьга. Особливо, якщо ви замкнуті на віллі, ви жінка і навколо вас ще семеро таких самих жінок. Врятувати від туги вас зможе тільки вбивство. Кого-то близького, наприклад, чоловіка. Або коханця. Героїні вистави розважаються, як можуть, розслідуючи вбивство останнього чоловіка на землі. Глядачеві залишається уважно стежити за сюжетом, будувати здогади і переживати.

Схоже на щастя

Київ, 8 березня, 19:00.

Міжнародний центр культури і мистецтв.

200 - 550 грн.

Квитки можна купити тут.

Іронічна комедія з блискучої Адою Роговцевою у головній ролі. В цьому році спектакль удостоєний головної театральної премії країни, а актриса звання "кращої актриси року" за роль у ньому. На що схоже щастя? Протягом життя людина по-різному відповідає на це питання. Але для будь-якого віку і характеру самотність – це нещастя.

Іронічна і трохи сумна комедія розповідає історію дивного спільної подорожі двох жінок. Обидві бігли від залежності і приреченості на непотрібність. Марго і Клод – абсолютно різні. Зустрічаються вони зовсім випадково, і, тим не менше, виявляються необхідні один одному.

Два анекдоти на вечерю

Київ, 8 березня, 19:00.

Конференц-хол Космополіт.

390 грн.

Квитки можна купити тут.

Спектакль, в якому ви побачите чимало знайомих облич. Народну артистку України Олену Попову, чарівну Ольгу Сумську, біляву красуню Лілію Ребрик, Юрія Горбунова і заслуженого артиста України Олексія Вертинського. Ви побачите одразу дві постановки абсолютно несхожих між собою п'єс "Ведмідь" і "Визнання". Каскадерські трюки, стрілянина і поцілунки. Ці іскрометні постановки не залишать вас байдужими.

Street Jazz "Love in Paris"

Київ, 8 березня, 20:00.

BelEtage.

150 - 400 грн.

Квитки можна купити тут

У перші дні довгоочікуваної весни у вас є відмінна можливість відчути справжню французьку романтику, а також зануритися в чарівний світ музики. Відвідавши цей концерт, ви немов побуваєте в чарівному своєю красою Парижі, а також зможете відчути його дивовижну атмосферу. Формат Street jazz – це приголомшлива музика, яку обов'язково потрібно слухати наживо.

Пристрасні джипсі-мотиви і чарівний джаз зіллються в запаморочливий союзі, який обов'язково зачепить струни вашої душі. Квиток на цей концерт стане відмінним подарунком для будь-якої дівчини, а відвідавши його разом з нею, ви зможете чудово провести це свято весни і тепла.

Соня Сотник

Київ, 8 березня, 21:00

Докер Паб

150 - 200 грн

Квитки можна купити тут

Соня Сотник – "жінка № 1 українського Радіо". Українська радіоведуча, співачка, конферансьє. Пройшла шлях від провідної ефіру до генерального директора і продюсера кількох радіостанцій одночасно. З 2009 року разом з Сергієм Кузіним веде культове ранкове шоу [Камтугеза] на Radio ROKS. А з вересня 2011 дає сольні концерти, в основному, з аншлагами.

Запах жінки

Київ, 8 березня, 19:00.

Будинок Архітектора.

100 - 250 грн.

Квитки можна купити тут.

Початок весни - це час ніжності і краси. А пробудження природи часто пов'язують з розквітом жіночої краси. Тому, увечері 8 березня відкиньте всі турботи і поринути в світ повний музичного шарму і жіночої чарівності. У програмі музичного вечора "Запах жінки" найпопулярніші класичні композиції, саундтреки до улюблених фільмів і просто мелодії про кохання. У фойє для всіх тих, хто прийшов буде приготовлена романтична зона для селфі і ароматна кава.

Теги: Україна Культура 8 березня LifeStyle Афіша Київ
Джерело: 24 Канал
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