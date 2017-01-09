Де в Україні збережеться морозяна погода: дані синоптиків

В Україні лютують дикі морози, та вже невдовзі можливе потепління. Однак не на всій території країни.

За словами синоптика Наталії Діденко, в Україні ще побудуть морози, але явно легші, аніж до цього.

Залишиться найхолоднішою західна частина України. А на решті території вже – в межах -6-12, ближче до сходу десь -2-7, а в східних областях, скоріше на Донеччині та Луганщині, а також в Криму десь 0-4 морозу. У Києві й сьогодні, й завтра – періодичний сніжок, морози вже адекватніші нашим носам і щокам, вночі до -10, вдень до -6-8 градусів,

– зазначила Наталія Діденко.

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До слова, через негоду в деяких областях обмежили рух транспорту.