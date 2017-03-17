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Де відпочивають українці: експерт назвав найпопулярніші напрямки

19:32, сьогодні 307 Читать новость на русском
Українці полюбляють відпочивати у Єгипті
Українці полюбляють відпочивати у Єгипті / Фото з відкритих джерел

Найпопулярнішими напрямками відпочинку українців навесні залишаються Туреччина та Єгипет.

Про це розповіла туристичний менеджер компанії "Tasty Travel" Дар'я Сапожникова у коментарі сайту "24".

Водночас, за її словами, найпопулярнішими напрямками відпочинку у Європі це – Іспанія, Греція, Кіпр.

Менеджер з туризму турфірми "Світлофор" Олег Тимофтей уточнив, що зараз українці бронюють тури на травневі свята.

"Це Емірати і Єгипет. Бронюють також Домінікану, Занзібар, Шрі-Ланку", – відзначив експерт.

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Теги: LifeStyle Подорожі відпочинок Єгипет Туреччина
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