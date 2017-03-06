14:58
6 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЗОВ УКРАЇНИ ПРОТИ РОСІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому
Вєсті Кремля
19:51, 4 березня
Вєсті.UA. Жир. Туалетна таємниця Ляшка.
Вєсті.UA
23:08, 4 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 14:00:
Випуск новин
14:55, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПОЗОВ УКРАЇНИ ПРОТИ РОСІЇ

Де виріс Путін: з’явилися кадри бідної комуналки в Санкт-Петербурзі

13:45, сьогодні 2407 Читать новость на русском
У цьому будинку виріс Володимир Путін
У цьому будинку виріс Володимир Путін / Mirror

Британські журналісти відшукали комунальну квартиру у Санкт-Петербурзі, де виріс президент Росії Володимир Путін.

Це житло "Комуністична партія" передала сім'ї майбутнього президента РФ, повідомляє Mirror.

Згідно з інформацією видання, Путін виріс у комуналці на брутальній вулиці Санкт-Петербурга, яка кишіла щурами.

Вважається, що саме тут він отримав свої безжальні риси характеру. Житло, де ріс майбутній президент Росії, було з картонними стінами, де кілька сімей ділили одну вбиральню.

Журналісти кажуть, що таке житло можна описати, як халупу. Поміж цими нетрями часто відбувалися різні бійки, а діти іноді помирали від голоду.

Таким чином, важко повірити, що хтось, хто виріс у такій бідності, міг стати одним із найбагатших і найвпливовіших чоловіків у світі. Однак це, звісно, пояснює жорстоку жилку Путіна.

На цих вулицях він навчився виживати. Це було жорстоко – це виживання найбільш пристосованих. Це дало йому сили вірити, що все можливо,
– сказав один із колишніх друзів Путіна.

Читайте також: У Путіна виявили дачу в Карелії

Зазначається, що однією зі щоденних робіт Путіна було полювання на щурів, яких він убивав.

На думку журналістів, президент Росії ніколи не повертався до домівки, де він колись жив у злиднях.

Теги: Новини Росії Політика Володимир Путін
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Если бы Геракл оказался Насировым: интерпретация мифа от российского публициста
сьогодні, 12:55 Если бы Геракл оказался Насировым: интерпретация мифа от российского публициста
Павло Шехтман 579
Знаете, что такое новый Майдан, или еще точнее – продолжение Майдана?
сьогодні, 11:02 Знаете, что такое новый Майдан, или еще точнее – продолжение Майдана?
Сергій Гайдай 1857
Оригінальні привітання з 8 березня
сьогодні, 10:02 Оригінальні привітання з 8 березня
Анастасія Ковач-Петрушенко 1399
Руські приречені, або Чому нас голими руками не взяти
сьогодні, 07:40 Руські приречені, або Чому нас голими руками не взяти
Дід Панас 3612
Своим чередом: что в остатке останется от блокады Донбасса
5 березня, 23:22 Своим чередом: что в остатке останется от блокады Донбасса
Юрий Касьянов 4386
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Аваков побачив "цікаві документи" серед знайдених коштовностей Азарова
8 грудня 2016 , 21:12
В Росії "третій майдан" – одна з найбільш обговорюваних тем, – політолог
17 лютого , 23:03
Доходи і збитки "Укрзалізниці" в інфографіці
27 листопада 2016 , 20:53
Лагард пояснила, навіщо дала Україні гроші
 15 вересня 2016 , 08:37 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук