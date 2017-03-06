Де виріс Путін: з’явилися кадри бідної комуналки в Санкт-Петербурзі

Британські журналісти відшукали комунальну квартиру у Санкт-Петербурзі, де виріс президент Росії Володимир Путін.

Це житло "Комуністична партія" передала сім'ї майбутнього президента РФ, повідомляє Mirror.

Згідно з інформацією видання, Путін виріс у комуналці на брутальній вулиці Санкт-Петербурга, яка кишіла щурами.

Вважається, що саме тут він отримав свої безжальні риси характеру. Житло, де ріс майбутній президент Росії, було з картонними стінами, де кілька сімей ділили одну вбиральню.

Журналісти кажуть, що таке житло можна описати, як халупу. Поміж цими нетрями часто відбувалися різні бійки, а діти іноді помирали від голоду.

Таким чином, важко повірити, що хтось, хто виріс у такій бідності, міг стати одним із найбагатших і найвпливовіших чоловіків у світі. Однак це, звісно, пояснює жорстоку жилку Путіна.

На цих вулицях він навчився виживати. Це було жорстоко – це виживання найбільш пристосованих. Це дало йому сили вірити, що все можливо,

– сказав один із колишніх друзів Путіна.

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Зазначається, що однією зі щоденних робіт Путіна було полювання на щурів, яких він убивав.

На думку журналістів, президент Росії ніколи не повертався до домівки, де він колись жив у злиднях.