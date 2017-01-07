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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Де встановили найбільшу шопку України

10:21, сьогодні 226 Читать новость на русском
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Найбільшу шопку України встановили у Тернополі. Зробили це традиційно, до Різдва.

Її розмір – 20 на 50 метрів. Уперше шопка з'явилась у місцевому храмі ще 9 років тому. Відтоді її щороку доповнюють новими елементами.

Тернопільська шопка – це ціле селище із хатками, храмом, людьми та звірятами. Фігурки, а їх дві з половиною сотні, рухомі. Вони крутяться і танцюють. Щороку персонажів у шопці більшає.

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Встановлювати найбільший вертеп України почали ще 2 тижні тому. Усі фігурки та рухомі механізми брати-францисканці роблять самі. Дещо приносять і прихожани церкви святих Петра і Павла.

Подібні шопки є у різних містах України. Зокрема, в Ужгороді та Мукачевому. Однак у Тернополі — найбільша. Відтак, цьогоріч монахи та керівництво церкви вирішили офіційно зафіксувати рекорд.

Поглянути на різдвяне диво у Тернопіль щороку з'їжджаються люди з усієї України. Побачити вертеп можна у будь-який час, адже церкву не зачинятимуть.

Теги: Україна Тернопіль Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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