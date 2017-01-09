Де залишається ускладнений рух на дорогах через негоду

Через негоду обмеження на рух транспорту зберігається у чотирьох областях.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Станом на ранок 9 січня вже відновлено рух транспорту у шести областях. Та через складні погодні умови рух транспорту залишається обмеженим у Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській та Черкаській областях.

У ДСНС додали, що сильний сніг у понеділок засипле Карпати, Прикарпаття та Хмельниччиніу. Також там лютуватиме вітер – 15-20 м/с та хуртовини.

У східних областях та Приазов'ї ожеледь. Вдень у Харьківській області місцями сильні складні відкладення ожеледі та налипання мокрого снігу,

– йдеться у повідомленні.

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За минулу добу підрозділами ДСНС було звільнено зі снігових заметів 354 автомобілі, у яких перебувало 984 людини.