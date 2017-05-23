Дебати в Сенаті Нідерландів показали, що є більшість за асоціацію Україна-ЄС

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В Сенаті Нідерландців, де сьогодні проходять дебати щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС, утворилась більшість на підтримку документу
Про це написав член української громади в Нідерландах Олександр Снідалов на своїй сторінці у Facebook.
Крім традиційних прихильників угоди, сенаторів від VVD, D66, GroenLinks, PvdA вона також включає дев'ять сенаторів партії CDA, яка офіційно проти ухвалення угоди, а також троє сенатори від партії CU, яка також офіційно не підтримує ратифікацію угоди. Цієї більшості буде більш ніж достатньо для успішного голосування через тиждень.
Лідер CDA в Сенаті, Елко Брінкман, зазначив, що позиція його фракції може відрізнятись від думки колег по партії в Нижній палаті парламенту і в цьому немає проблеми, оскільки Сенат проводить власну оцінку ситуації і буває так, що оцінки двох палат відрізняються.
Голландське радіо BNR зазначає що можливий розподіл голосів під час голосування наступного тижня може бути таким: 48 за і 27 проти. "За" проголосують сенатори партій VVD, D66, PvdA, GroenLinks, CU та дев'ять сенаторів партії CDA. Проти, скоріше за все, будуть голосувати PVV, SP, PvdD, SGP і 50plus.
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