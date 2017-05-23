Дебати в Сенаті Нідерландів показали, що є більшість за асоціацію Україна-ЄС

В Сенаті Нідерландців, де сьогодні проходять дебати щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС, утворилась більшість на підтримку документу

Про це написав член української громади в Нідерландах Олександр Снідалов на своїй сторінці у Facebook.

Крім традиційних прихильників угоди, сенаторів від VVD, D66, GroenLinks, PvdA вона також включає дев'ять сенаторів партії CDA, яка офіційно проти ухвалення угоди, а також троє сенатори від партії CU, яка також офіційно не підтримує ратифікацію угоди. Цієї більшості буде більш ніж достатньо для успішного голосування через тиждень.

Лідер CDA в Сенаті, Елко Брінкман, зазначив, що позиція його фракції може відрізнятись від думки колег по партії в Нижній палаті парламенту і в цьому немає проблеми, оскільки Сенат проводить власну оцінку ситуації і буває так, що оцінки двох палат відрізняються.

Голландське радіо BNR зазначає що можливий розподіл голосів під час голосування наступного тижня може бути таким: 48 за і 27 проти. "За" проголосують сенатори партій VVD, D66, PvdA, GroenLinks, CU та дев'ять сенаторів партії CDA. Проти, скоріше за все, будуть голосувати PVV, SP, PvdD, SGP і 50plus.

Читайте також: За яких умов голландці позитивно проголосують щодо ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС