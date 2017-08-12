Дедалі частіше виникає питання: а за що ми боролися?, – соціолог про розчарування українців

Домінуючим настроєм в українському суспільстві є розчарування. Найбільше почуття несправедливості зростає в учасників Майдану та учасників АТО.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Новое Время" висловила соціолог, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України та глава фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

"У людей зростає почуття несправедливості, особливо у тих, хто був учасником Майдану і АТО. Все частіше і частіше виникає питання: а за що ми боролися? Це небезпечно. Мирним третій Майдан вже не буде: у людей на руках багато зброї", – пояснила експерт.

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"Люди хочуть, щоб все було відразу. А якщо не відразу – значить, "все пропало", – зазначила Бекешкіна.

"Ми тримаємося на тому, що у нас немає іншого виходу. Нам нікуди відступати. Тому що у нас один шлях: або йти в Європу, інакше нас підімне Росія. Рухаємося повільно, два кроки вперед, один назад, пострибати на місці, потім раптом нас відкидає назад, потім ривком знову вперед. У нас, знаєте, складні рухи тіла, але ми все-таки просуваємося", – зазначила соціолог.