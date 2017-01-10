Деканоідзе розповіла, як влада України використовує реформаторів

Колишня очільниця Національної поліції Хатія Деканоідзе заявила, що керівництво України намагалося використати її та інших реформаторів як ширму, щоб зберегти корупцію.

Про це Деконоідзе заявила в інтерв'ю KyivPost.

Екс-глава Нацполіції стверджує, що реформатори в українскому уряді займають нижчі посади, а потім їх просто використовують як цапів-відбувайлів, якщо реформа не вдасться.

Деканоідзе наголосила, що її гнівить поділ в уряді на реформаторів і нереформаторів. Вона вважає, що уряд має бути єдиною командою у боротьбі з корупцією.

Цій країні бракує цілеспрямованої і міцної команди, що буде сильно віддана радикальній реформі. Є дуже багато зацікавлених сторін, і немає єдиної команди зацікавленої в ліквідації корупції,

– сказала грузинська реформаторка.

Вона додала, що робота в Україні відрізняється від її досвіду в Грузії, де вона була ректором поліцейської Академії країни з 2007 по 2012 рік, а також міністром освіти і науки у 2012 році, за часів президентства Міхеїла Саакашвілі.

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Деканоідзе переконана, що в Грузії було більше політичної волі побороти корупцію.

У нас була розкіш мати єдину команду. У нас був президент, який прийняв дуже жорсткі рішення,

– сказала вона.