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Деканоідзе розповіла, як влада України використовує реформаторів

16:15, сьогодні 3034 Читать новость на русском
Хатія Деканоідзе
Хатія Деканоідзе / 24 Канал

Колишня очільниця Національної поліції Хатія Деканоідзе заявила, що керівництво України намагалося використати її та інших реформаторів як ширму, щоб зберегти корупцію.

Про це Деконоідзе заявила в інтерв'ю KyivPost.

Екс-глава Нацполіції стверджує, що реформатори в українскому уряді займають нижчі посади, а потім їх просто використовують як цапів-відбувайлів, якщо реформа не вдасться.

Деканоідзе наголосила, що її гнівить поділ в уряді на реформаторів і нереформаторів. Вона вважає, що уряд має бути єдиною командою у боротьбі з корупцією.

Цій країні бракує цілеспрямованої і міцної команди, що буде сильно віддана радикальній реформі. Є дуже багато зацікавлених сторін, і немає єдиної команди зацікавленої в ліквідації корупції,
– сказала грузинська реформаторка.

Вона додала, що робота в Україні відрізняється від її досвіду в Грузії, де вона була ректором поліцейської Академії країни з 2007 по 2012 рік, а також міністром освіти і науки у 2012 році, за часів президентства Міхеїла Саакашвілі.

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Деканоідзе переконана, що в Грузії було більше політичної волі побороти корупцію.

У нас була розкіш мати єдину команду. У нас був президент, який прийняв дуже жорсткі рішення,
– сказала вона.

Теги: Україна Політика Хатія Деканоідзе Реформи Корупція
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