Декольте голлівудської акторки "зафарбували" на іранському телеканалі

Працівники іранського телеканалу заретушували зону декольте акторки Шарліз Терон. Таких "художніх" змін завдали на трансляції церемонії "Оскар-2017".

Про це повідомляють на Jetsetter.ua.

Шарліз Терон і Ширлі Маклейн вийшли на сцену для оголошення переможця в номінації "Фільм року на іноземній мові". Стрічка іранського режисера Асгар Фархаді "Комівояжер" стала найкращою серед номінованих. Проте Асгар не з'явився на сцені, через його ж власний бойкот проти заборони Дональда Трампа щодо в’їзду громадян деяких країн в США, в тому числі й Ірану.

Телеканал Ірану режисера-переможця так і не показав, проте відповідно до релігійних поглядів та строгих правил, існуючих в Ірані, співробітники каналу ILNA всіма можливими способами прикрили оголені ділянки тіла Шарліз Терон.

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