Декомунізація 8 березня. В'ятровича лякають похоронним вінком

Під стіни директора Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича принесли похоронний вінок. На вінку "датою смерті" В'ятровича вказано 9 березня.

Фото з події історик розмістив у своєму Facebook.

Вірогідно таким чином його намагаються "залякати" через ініціативу щодо декомунізації державних свят, зокрема 8 березня і 9 травня.

Але весну нічим не зіпсувати, навіть штучними квітами. Тим більше, коли ідеї, які таким чином намагаються просунути ті, хто боїться говорити і може тільки нишком "лякати", – такі ж мертві", – наголосив В'ятровича.

Нагадаємо, український інститут національної пам'яті (УІНП) підготував проект закону, згідно з яким хочуть піддати декомунізації і державні свята. Зокрема, під питанням державні свята 1 травня та 8 березня. Також планують переводити акцент з 9 травня на 8 травня.