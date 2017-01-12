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Декриміналізація секс-послуг неможлива без їх легалізації, — нардеп

14:07, сьогодні 49 Читать новость на русском
Пікет проти відповідальності за секс-роботу
Пікет проти відповідальності за секс-роботу / Facebook-сторінка "Центр інформації про права людини"

До питання декриміналізації відповідальності за добровільну секс-роботу треба підходити виважено і комплексно. Не можна просто взяти і щось декриміналізувати.

Таку думку висловив народний депутат Андрій Немировський у відповідь на запит сайту "24" щодо поточного стану законодавчої ініціативи зі скасування такої відповідальності.

Нардеп наголосив: будь-яка правова законодавча ініціатива, в тому числі депутатська, має відбуватись з дотриманням таких вимог й принципів, зокрема: комплексності вирішення поставленої задачі, логічності і послідовності, а також з урахуванням інтересів усіх верств населення. Так, відповідно до діючих положень адміністративного та кримінального законодавства України, наявна на сьогодні відповідна відповідальність за зайняття проституцією та втягування до зайняття такої.

Немировський пояснив: легалізація передбачає санкціонування всіх аспектів секс-індустрії: самих жінок, так званих клієнтів і сутенерів, які відповідно до вимог легалізації трансформуються у третю сторону бізнесменів та законних підприємців у сфері сексуальних послуг. Легалізація або декриміналізація секс-індустрії також перетворює будинки розпусти, секс-клуби, масажні салони та інші об’єкти заняття проституцією в законні місця, де комерційні сексуальні послуги можуть законно процвітати з декількома обмеженнями.

Прості люди вірять, що закликаючи до легалізації чи декриміналізації проституції, вони сприяють утвердженню гідності й професійної діяльності жінок у сфері проституції. Але сприяння утвердженню гідності проституції як роботи не допоможе утвердити гідність самих жінок, лише сприяє утвердженню секс-індустрії,
— зауважив народний депутат.

Люди часто не розуміють, що декриміналізація, наприклад, означає декриміналізацію цілої секс-індустрії, а не лише жінки, підкреслив Немировський. Декриміналізація секс-послуг в Україні не може бути запроваджена без належної її легалізації, оскільки "вільна" її наявність може призвести до розповсюдження вуличної проституції у тих місцях, де це є не логічним, або взагалі аморальним, наприклад, біля шкіл, дитсадків тощо.

Запровадження декриміналізації секс-послуг в Україні має відбутись з урахуванням громадської думки, зважено й одночасно з її легалізацією, відповідно до якої буде запроваджено, зокрема: обмеження щодо віку для осіб, які будуть надавати такі послуги, місць надання, медичного захисту клієнтів та секс – робітників, обмеження щодо реклами та інших аспектів, які стосуються легалізації цієї сфери послуг,
– підсумував Немировський.

Про думки правозахисників щодо декриміналізації секс-роботи читайте у публікації сайту "24": "Легалізувати все: "Секс – не злочин!"

Теги: Політика Україна Законодавство Законопроект Секс
Джерело: 24 Канал
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