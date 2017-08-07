Демонтований в Україні Енгельс став арт-об'єктом у Манчестері

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Пам'ятник Фрідріху Енгельсу, демонтований у рамках декомунізації в Україні, змінив прописку. Монумент "переїхав" до британського Манчестера, де став головним елементом арт-проекту одного місцевого митця.
Статую Енгельса висотою у 4 метри знайшов на одному з колгоспів Полтавщини відомий британський художник Філ Коллінз і перевіз у Манчестер, аби використати її для свого проекту "Церемонія" (Ceremony), повідомляє The New York Times.
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Митець вже давно захопився історією промислової революції і соціалізму в Манчестері, так і виникла ідея створити цілий арт-проект.
"Я почав працювати над цією темою близько десяти років тому", – заявив Коллінз.
Таким чином, художник повернув бетонного основоположника марксизму у місто, яке майже 150 років тому зробило Енгельса популярним, зазначає видання.
Урочисте відкриття пам'ятника Енгельсу перед театром "ДІМ" (HOME) у Манчестері