До дня альпініста: 7 скель України, які може подолати кожен

З прадавніх часів людина хоче бути ближчою до неба. Нас тягне підкорювати вершини та видиратися на стрімкі скелі. Адреналін, втома і неймовірні краєвиди! А ви б хотіли підкорити скелю? Редакція 24 Каналу до Дня альпінізму зібрала для вас цікаві локації. За вами – лише обрати, куди поїхати!

День альпінізму

Для початку хочемо трішки розповісти про саме свято. Воно доволі молоде, з’явилося всього лиш на початку 2000-х років. І святкується у першій декаді серпня. Чому саме в цей час? Свято приурочили до сходження на пік гірської вершини Монблан швейцарських альпіністів Жака Бальма і Мішеля-Габріеля Паккарда у 1786 році. Лише уявіть собі усю складність, адже тоді не було ані відповідної страховки, ані спорядження!

Сьогодні альпінізм – це і туризм, і спорт, і хобі. Хтось займається ним професійно, а хтось просто хоче спробувати щось нове і полоскотати нерви. Ми ж хочемо запропонувати вам спробувати себе у ролі альпініста в рідній Україні. До вашої уваги 7 скель, які можна підкорити! Або хоча б помилуватися біля підніжжя.

Над Південним Бугом



Краса цієї місцевості не залишить байдужим нікого

Ви уявляєте собі – стояти на скелі, розглядати річку, яка тягнеться аж за небокрай, і ловити волоссям вітер? Це реально, якщо поїхати на пороги на Південному Бузі. Вздовж русла ріки є чимало скелястих виступів.

Найгарніші скелі у Миколаївській області між містечками Первомайськ і Південноукраїнськ. Скелясті виступи тут тягнуться аж 20–30 кілометрів! До речі, тут розташований природний парк "Бузький Гард". Він входить до 7 чудес України. Тож, навіть якщо ви не хочете дертися на скелі, тут є на що глянути!

Для альпіністів тут справжній рай! Є маршрути і для початківців, і справжніх профі. До речі, тут же можна сплавитися по річці на байдарках, рафтах чи катамаранах. Ну і доїхати сюди відносно просто: є рейсові автобуси як з Одеси, так і з Миколаєва.

Скелі Довбуша



Місцями скелі мають 80 метрів!

Ці скелі названі на честь українського Робін Гуда – Олекси Довбуша. Тож це не лише пам’ятка природи, але й історії. Поблукавши скелями, які місцями височіють на 80 метрів, ви знайдете унікальні древні сходи, кімнати-печери, колодязі прямо в печерній кімнаті, тощо. До речі, за легендою, саме тут Довбуш заховав свої скарби.

Для альпіністів – це культове місце. Тут частенько відбуваються змагання. Для початківців розроблено чимало маршрутів на будь-які смаки і фізичну підготовку. Але не ризикуйте підкорювати скелі самі! На скелях Довбуша загинув не один скелелаз…

Якщо не захочете пробувати себе у ролі альпініста – для вас екскурсія стежками Довбуша. Скелі розташовані на межі Івано-Франківської і Львівської областей. Найзручніше добратися залізницею до Івано-Франківська, а звідти взяти екскурсійний тур чи добиратися самостійно.

Скеля Білий Камінь



Лише погляньте: яка красуня

Якщо перед тим ми говорили про цілий комплекс скель, то зараз хочемо розповісти про одну, але від того неменша прекрасну скелю. Прекрасна і непідступна скеля Білий Камінь є просто місцем паломництва для альпіністів. Красуня майже 30 метрів заввишки, для скелелазів тут прокладено одразу кілька маршрутів.

Цікавинка скелі – її порода. У самій породі порожнина!

Єдиний мінус – сюди не так просто добратися. Білий Камінь розташований в Карпатах. Добратися треба до Яремче чи Дори, а далі ногами в бік гори Пірс-Дора, яка розташована неподалік. Маршрут до скелі не промаркований. Але, якщо глянути на це з іншого боку – отримаєте невеликий похід!

Кам'янець-Подільський



Це місто наче створене для скелелазів

Думаємо, сама назва міста говорить за себе. Ціле прекрасне місто розташоване на скелях. Скелелази давно облюбували цю місцину. На каньйоні річки Смотрич проводять чимало змагань для професійних альпіністів.

Цікавий нюанс – саме сюди альпіністи приїжджають для льодолазання. Частина каньйону взимку покривається льодом. І професійні скелелази можуть спробувати щось новеньке.

Зрештою, якщо ви не наважитеся видертися на скелю, у Камянці-Подільському є що робити! Прекрасна архітектура, замок, природа, яка перехоплює дух. Тим більше добратися сюди – жодних проблем. З багатьох міст України курсують потяги та рейсові автобуси.

Скелі Каспича



Жити можна в наметі під скелями

І ще одні скелі просто посеред міста! У Вінниці є чудова точка для скелелазання різного рівня – скелі Каспича. Цю точку дуже люблять городяни. До речі, зупинитися тут можна з наметами. Це не вважатиметься дивним, попри те, що скелі в місті.

Основна фішка цих скель – дуже зручне розташування. Ну і звісно ж – різноманітність маршрутів. Для тих, хто не наважиться, у Вінниці знайдеться що робити. Прекрасне місто, з безліччю туристичних цікавинок. Чого вартий лишень знаменитий на всю Україну музичний фонтан?

Як добратися? З цим проблем нема. Залізницею, автобусами чи власним транспортом до Вінниці, по місту сюди їде громадський транспорт.

Скелі МОДРу



Добратися сюди неважко

Ці скелі не лише милують око, але належать до геологічних пам'яток загальнодержавного значення. Скелі розташовані вздовж річки Інгулець. І займають площу близько 62 га.

Найвища скеля майже дотягує до 30 метрів. І з неї, як і з інших, відкривається божественна панорама на річку. Альпіністи просто обожнюють місцеві вертикальні площини скель.

Також тут є човнова станція, а в місті декілька чудесних парків. В околицях міста є кар'єри: і робочі, і затоплені. Добиратися сюди неважко, адже скелі розташовані у центральних районах міста Кривий Ріг.

Скелі Дениші-Тригір'я



Навколо безліч варіантів гарно провести час

І ще одні скелі на березі річки. На завершення хочемо розповісти про скелі Дениші-Тригір'я, що на берегах річки Тетерів у Житомирській області. Скелі сягають висоти до 25 метрів. Сюди з’їжджаються альпіністи з України і навіть закордонні гості. Адже тут теж проводять змагання.

Полазити по скелястих виступах зможуть початківці. Але й профі тут не буде нудно!

Окрім скель тут функціонує санаторій. На річці можна гарно порибалити. Також можна піти оглядати руїни замку Терещенків. На жаль, до нашого часу дожили лише декілька стін, вежа та фундамент…

Щоб добратися сюди, вам треба з Житомира пересісти на місцеві маршрутки, які їдуть практично до скель.

Це лише невеличка частина скель, які є в Україні. Редакція 24 Каналу вітає усіх з Днем альпініста! Щоденних підкорень вершин вам.