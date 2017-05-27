День Києва-2017: на яких вулицях перекриють рух – детальна карта

27-28 травня через проведення розважальних та спортивних заходів до Дня Києва рух на столичних вулицях частково перекриють.

Як повідомляє сайт Київської адміністрації, через проведення благодійного "Пробігу під каштанами" та міжнародних велоперегонів перекриють рух транспорту на низці вулиць.

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28 травня з 8:00 до 16:00 під час проведення міжнародної велогонки "Race Horizon Park Classic" перекриють рух транспорту за маршрутом:

вулиця Миколи Грінченка – вулиця Кіровоградська – проспект Валерія Лобановського – вулиця Андрія Головка – вулиця Солом’янська – вулиця Протасів Яр.

У цей же день з 9:00 до 12:00 рух транспорту перекриють благодійного "Пробігу під каштанами" за маршрутом:

Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вулиця Володимирська – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.

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Окрім того, з 23:00 27 травня до 6:00 28 травня для монтажу обладнання площадок старту та фінішу пробігу перекриють для проїзду частину Володимирського проїзду від перехрестя з вулицею Великою Житомирською до перехрестя з вулицею Малою Житомирською.