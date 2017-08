День народження Луї Армстронга: 5 найвідоміших хітів легенди

Свою популярність Армстронг здобув вже у 20 років. Він одним із перших прорвав расову дискримінацію в музиці та все життя боровся із расизмом. І разом з тим він дуже сильно вплинув на культуру світового джазу.

Протягом 30 років своєї кар'єри він давав по 300 концертів на рік та співпрацював із відомими музикантами різних стилів.

Сайт "24" вирішив нагадати вам найвідоміші хіти цього легендарного музиканта.

Hello Dolly

Let My People Go