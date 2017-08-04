20:52
4 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичний кумир Путіна. РПЦ проти
Вєсті Кремля
23:30, 3 серпня
Вєсті.UA. Війни Ляшка. Скільки українців відправились у РФ з початку року
Вєсті.UA
20:46, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 19:00: Ситуація в зоні АТО. Саакашвілі в Польщі
Випуск новин
20:22, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

День народження Луї Армстронга: 5 найвідоміших хітів легенди

18:40, сьогодні 483 Читать новость на русском
Найкращі хіти Луї Армстронга
Найкращі хіти Луї Армстронга / Фото з відкритих джерел

4 серпня народився геніальний джазовий музикант Луї Армстронг, який став одним із перших чорношкірих виконавців, які здобули таку популярність.

Свою популярність Армстронг здобув вже у 20 років. Він одним із перших прорвав расову дискримінацію в музиці та все життя боровся із расизмом. І разом з тим він дуже сильно вплинув на культуру світового джазу.

Читайте також: Лідер Coldplay емоційно заспівав хіт Linkin Park у пам'ять Честера Беннінгтона: відео

Протягом 30 років своєї кар'єри він давав по 300 концертів на рік та співпрацював із відомими музикантами різних стилів.

Сайт "24" вирішив нагадати вам найвідоміші хіти цього легендарного музиканта.

What a wonderful world

Hello Dolly

Let My People Go

Dream a little Dream

Moon River

Теги: Музика LifeStyle
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Злови сонце на озері, а друзів – на стометрівці у рідному Франику!
сьогодні, 12:07 Злови сонце на озері, а друзів – на стометрівці у рідному Франику!
Готівковий курс валют 4 серпня: євро не припиняє рости
сьогодні, 19:17 Готівковий курс валют 4 серпня: євро не припиняє рости
467
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Біля Кремля встановлено барикади: Росія почала мітинги
 12 червня , 08:32
Злетіли, але не сіли: чому Ryanair скасував прихід до України
 11 липня , 18:02
Комфортна дорога до моря: в "Укрзалізниці" анонсували нові потяги до Одеси
 15 липня , 16:03
Поліцейського і курсанта МВС звільнили за лайливе відео
17 травня , 21:22
Це чіткий сигнал, – журналіст про те, що насправді означає візит Генсека НАТО в Україну
 10 липня , 13:09
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук