День народження Луї Армстронга: 5 найвідоміших хітів легенди

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4 серпня народився геніальний джазовий музикант Луї Армстронг, який став одним із перших чорношкірих виконавців, які здобули таку популярність.
Свою популярність Армстронг здобув вже у 20 років. Він одним із перших прорвав расову дискримінацію в музиці та все життя боровся із расизмом. І разом з тим він дуже сильно вплинув на культуру світового джазу.
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Протягом 30 років своєї кар'єри він давав по 300 концертів на рік та співпрацював із відомими музикантами різних стилів.
Сайт "24" вирішив нагадати вам найвідоміші хіти цього легендарного музиканта.
What a wonderful world
Hello Dolly
Let My People Go
Dream a little Dream
Moon River