День поліції: Порошенко повідомив, скільки поліцейських загинуло за два роки служби

4 серпня в Україні відзначають День поліції. Під час урочистостей з нагоди свята Президент Петро Порошенко озвучив сумну статистику.

Порошенко повідомив, що за два роки існування патрульної поліції в Україні під час виконання службових обов'язків загинуло 18 поліцейських.

Дивіться також: День поліції України: найгучніші скандали за участі поліцейських за два роки

Тільки за два роки існування Нацполіціі при виконанні своїх службових обов'язків 18 поліцейських загинули. Не на зовнішньому фронті, а на внутрішньому,

– сказав він.

За словами глави держави, найкращою оцінкою роботи Нацполіціі є довіра українських громадян і, за його даними, рівень довіри населення до нової поліції досяг рівня понад 50%.

На сьогодні поліцейські працюють у 32 містах України.

За два роки існування Національної поліції чисельність підрозділу досягла 12 тис поліцейських, які працюють у 32 містах — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 серпня 2017 р.

Дивіться також: Друга річниця Нацполіції: успіхи та провали однієї із найуспішніших реформ в Україні