День "режиму тиші": як бойовики його не дотримувались

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Попри досягнуті домовленості про дотримання впродовж 1 червня "режиму тиші" проросійські терористи на Донбасі їх зухвало не дотримуються.
Про це повідомляють в прес-центрі АТО.
З початку доби бойовики 9 разів відкривали вогонь, в тому числі і з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Найбільше обстрілів зафіксовано на Приморському напрямку.
Вже близько другої години ночі воїнів ЗС України в районі Павлополя обстріляв ворожий снайпер. Впродовж дня снайпери противника також вели вогонь в районі Водяного та Мар'їнки,
– повідомляють у штабі.
З мінометів були обстріляні опорні пункти українських військових поблизу Чермалика, а біля Широкиного ще до світанку відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомету.
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На Луганському напрямку російсько-терористичні бандформування тричі обстрілювали оборонні укріплення ЗС України неподалік Малинового з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї.
Як не дивно, без випадків порушення "режиму тиші" обійшлось на Донецькому напрямку.
Нагадаємо, 31 травня сторони домовились дотримуватись 1 червня "режиму тиші".