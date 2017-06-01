День "режиму тиші": як бойовики його не дотримувались

Попри досягнуті домовленості про дотримання впродовж 1 червня "режиму тиші" проросійські терористи на Донбасі їх зухвало не дотримуються.

Про це повідомляють в прес-центрі АТО.

З початку доби бойовики 9 разів відкривали вогонь, в тому числі і з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Найбільше обстрілів зафіксовано на Приморському напрямку.

Вже близько другої години ночі воїнів ЗС України в районі Павлополя обстріляв ворожий снайпер. Впродовж дня снайпери противника також вели вогонь в районі Водяного та Мар'їнки,

– повідомляють у штабі.

З мінометів були обстріляні опорні пункти українських військових поблизу Чермалика, а біля Широкиного ще до світанку відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомету.

Читайте також: Скільки для України коштує війна на Донбасі: приголомшливі цифри

На Луганському напрямку російсько-терористичні бандформування тричі обстрілювали оборонні укріплення ЗС України неподалік Малинового з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї.

Як не дивно, без випадків порушення "режиму тиші" обійшлось на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, 31 травня сторони домовились дотримуватись 1 червня "режиму тиші".