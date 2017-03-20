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День щастя: що їсти для гарного настрою

13:52, сьогодні 36
Харчуйтесь здорово!
Харчуйтесь здорово! / www.gettyimages.com

20 березня відзначають Міжнародний день щастя. Ми склали список продуктів, які приносять справжнє задоволення для нашого організму.

Люди, які часто їдять сьомгу, форель, скумбрію та тунець, рідше страждають від депресій та краще справляються зі стресами. Ця жирна риби не дасть "занудьгувати" вашому організму.

Підняти настрій здатні червоні овочі, такі як: помідори, червоний перець і морква.

А серед фруктів такі властивості мають: груші, яблука, фейхоа, апельсини, мандарини.

Чорний шоколад може підбадьорити, а головне не шкодить фігурі.

А нещодавнє дослідження показало, що йогурт ефективно лікує депресію. Тому ласуйте ним на здоров’я.

Читайте також: Як бути щасливим: поради від інструктора з медитації

Теги: Здорове харчування LifeStyle Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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