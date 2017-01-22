День Соборності в Україні, деталі замаху на Геращенка, – головне за добу

22 січня Україна відзначила День Соборності – патріотичні акції об’єднали найвіддаленіші куточки країни. Нардеп Антон Геращенко поділився деталями замаху на себе.

День Соборності в Україні

22 січня в Україні святкують День Соборності. Саме цього дня в 1919 році було проголошено Акт возз'єднання Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в єдину державу.

З нагоди Дня Соборності у різних містах України відбулися святкові заходи. Зокрема, і традиційні живі ланцюги єднання.

Більше тисячі людей прийшли на береги річки Збруч на межі двох областей – Тернопільської і Хмельницької. Саме тут 98 років тому пролягав кордон між Українською народною та Західно-Українською народною республікою.

Також до Дня Соборності у прифронтовій Станиці Луганській розгорнули 40-метровий прапор України. Акція завершилася масовим виконанням гімну України.

Деталі замаху на Геращенка

У МВС офіційно підтвердили, що російські спецслужби планували вбивство народного депутата Антона Геращенка.

При цьому за словами радника глави МВС Зоряна Шкіряка, підготовка замаху була дуже схожою на підготовку та вбивство журналіста Павла Шеремети

Сам Геращенко заявив, що знав про замах заздалегіть.

При цьому головним мотивом замаху на вбивство нардепа Антона Геращенка вважають його відкриту антиросійську діяльність.

Скандальний підручник від МОН

Міністерство освіти та науки України погодило шкільний підручник з некоректною дискримінаційною термінологією.

Зокрема, у рекомендованому Міносвіти переліку підручників для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами є підручники, назва яких містить слова "для розумово відсталих дітей".

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Швейцарець Нільс Акерманн створив проект про українську молодь у зоні відчуження "Білий ангел".

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