День святого Патрика: цікаві факти про свято

День святого Патрика, який є покровителем Ірландії, відзначають 17 березня у багатьох країнах світу.

За легендами, святий Патрик приніс в Ірландію християнство, а також вигнав усіх змій.

Колір і символ

Головний колір свята – зелений. Він символізує трилисту конюшину. Як розповідають легенди, саме за допомогою цієї рослини, святий Патрик пояснив жителям острова поняття Святої Трійці.

Ще один символ свята Лепрекони. Це казкові персонажі, які мають заховані горщики із золотом.

У цей день вулиці в прямому сенсі слова зеленіють: люди вдягають одяг такого кольору та розфарбовують обличчя фарбами. А у деяких містах навіть зафарбовують річки у зелений колір.

Паради

На день св. Патрика влаштовуються яскраві паради. На вулиці виходять люди в екстравагантних костюмах та грає музика.

Святкова їжа

Традиційними стравами для святкового столу в це святоє баранина з тушкованою капустою, м'ясні запіканки з беконом та картопляний хліб.

Алкоголь

Віскі – неодмінний атрибут дня святого Патрика. Однак раніше в Ірландії цей день довго вважався лише релігійним святом, а до 1970-х років ірландські закони забороняли пабам працювати 17 березня.

Але зараз відзначають день святого Патрика гучно і з розпиванням спиртного. Існує навіть так звана "чарка Патрика" – одиниця виміру випитого віскі.