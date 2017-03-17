09:44
17 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шашлик-машлик для Кадирова. Росія без даху над головою
Вєсті Кремля
21:53, 16 березня
Вєсті.UA. Донецька подорож Савченко. Тюремне життя для Єфремова
Вєсті.UA
20:16, 16 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, сьогодні
Випуск новин за 23:00: Скандал в Раді через Найджела Брауна. Нафта в городі селян на Львівщині
Випуск новин
01:32, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

День святого Патрика: цікаві факти про свято

08:56, сьогодні 293 Читать новость на русском
День святого Патрика відзначають у багатьох країнах світу
День святого Патрика відзначають у багатьох країнах світу

День святого Патрика, який є покровителем Ірландії, відзначають 17 березня у багатьох країнах світу.

За легендами, святий Патрик приніс в Ірландію християнство, а також вигнав усіх змій.

Колір і символ

Головний колір свята – зелений. Він символізує трилисту конюшину. Як розповідають легенди, саме за допомогою цієї рослини, святий Патрик пояснив жителям острова поняття Святої Трійці.

Ще один символ свята Лепрекони. Це казкові персонажі, які мають заховані горщики із золотом.

У цей день вулиці в прямому сенсі слова зеленіють: люди вдягають одяг такого кольору та розфарбовують обличчя фарбами. А у деяких містах навіть зафарбовують річки у зелений колір.

Паради

На день св. Патрика влаштовуються яскраві паради. На вулиці виходять люди в екстравагантних костюмах та грає музика.

Святкова їжа

Традиційними стравами для святкового столу в це святоє баранина з тушкованою капустою, м'ясні запіканки з беконом та картопляний хліб.

Алкоголь

Віскі – неодмінний атрибут дня святого Патрика. Однак раніше в Ірландії цей день довго вважався лише релігійним святом, а до 1970-х років ірландські закони забороняли пабам працювати 17 березня.

Але зараз відзначають день святого Патрика гучно і з розпиванням спиртного. Існує навіть так звана "чарка Патрика" – одиниця виміру випитого віскі.

Теги: LifeStyle Україна Культура Ірландія
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Стало відомо, хто в Україні найбільше заробляє
 28 жовтня 2016 , 20:21
Під час затримання озброєного кілера зловмисник покінчив життя самогубством
 26 січня , 09:18
Мирний мешканець постраждав під обстрілами бойовиків по Авдіївці
 9 лютого , 17:58
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук