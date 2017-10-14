День захисника України: як змінювалося ставлення українців до воїнів УПА і СРСР

День захисника України вже третій рік українці святкують 14 жовтня. Дата є символічною і покликана розірвати зв'язок з радянським минулим. Це день збігається зі святом Покрови, Днем українського козацтва та неофіційним Днем заснування УПА.

Порошенко своїм Указом від 14 жовтня 2014 року призначив День захисника України на 14 жовтня. До цього українці святкували День захисника Вітчизни 23 лютого, який в СРСР був Днем Радянської армії та військово-морського флоту. Соціологічна група "Рейтинг" з нагоди свята провела тематичне опитування про ставлення українців до воїнів УПА та СРСР, а також до ідеї перенесення святкування на 14 жовтня.

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Як показують результати соціологічного дослідження, з 2010-го року до сьогодні в Україні значно підвищилася підтримка воїнів УПА. Якщо 7 років тому визнання воїнів ОУН-УПА підтримували тільки 20% українців, то сьогодні таких вже 49%. У 2017 році воїнів УПА не підтримують лише 29% опитаних.

Натомість підтримка військових СРСР потихеньку, але падає. У 2012 році 96% українців погоджувалися з думкою, що під час Другої світової війни воїни Радянської армії захищали свою Батьківщину. Сьогодні кількість прибічників такої тези зменшилася до 90%.

Збільшується і кількість українців, які підтримують ідею примирення воїнів Радянської армії та ОУН-УПА.



В Україні стрімко росте підтримка воїнів ОУН-УПА

В сучасних реаліях – в умовах війни з Росією – більше половини українців – 54% – готові боронити Україну. 36% опитаних не готові до цього. У 2010 році людей, які були готові взяти в руки зброю, щоб захистити свою країну, було 43%, а в 2012 ця цифра скотилася до 33%.

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Найбільшу готовність боронити Україну сьогодні висловили в центрі – 66%. На заході України 63% готові взятися за зброю, на півдні – 48%, а сході – лише 26%.



Схід найменш готовий боронити Україну сьогодні

Питання, коли святкувати День захисника, досі актуальне в суспільстві. Сьогодні 59% українців підтримують дату 14 жовтня, 27% – проти цього свята. Дивує те, що досі 56% українців ностальгують за Днем захисника Вітчизни 23 лютого. Лише 34% опитаних у 2017 році підтримали ідею скасування цього радянського свята.



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