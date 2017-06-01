День захисту дітей 2017: план заходів в найбільших містах України

На Міжнародний день захисту дітей 1 червня в Харкові, Одесі та Києві заплановано багато конкурсів, вистав, ігри на свіжому повітрі та багато цікавих подій для дітей.

Сайт "24" зібрав найцікавіші події з найбільш міст в Україні.

Читайте також: (Не)потрібні діти: як допомогти сиротам, а не інтернату

План заходів на День захисту дітей у Києві:

1 червня 16:00 Фестиваль "Діти+літо" ( Київський палац дітей та юнацтва);

1, 3-4 червня – розіграш ящика морозива; показ мультфільмів на свіжому повітрі, веселі майстер-класи, ігри та розваги на свіжому повітрі (ВДНГ);

3 червня – фестиваль "MyBabyFest: показ мод для вагітних, слінгопарад, концерт дитячих колективів, майстер-класи, лекції для батьків, виставка-ярмарок товарів, дитяча площадка з атракціонами, шоу аніматорів, аква-грим, інтерактивні конкурси з подарунками та інші сюрпризи. (парк ім. Т. Шевченка);

Заходи на День дитини в Києві

4 червня – Sky Family Park відкриє сезон літніх вихідних: показ купальників, яскраві фотозоні, арт-пікніки, для дітей готують насичену розважальну програму з аніматорами та атракціонами, а головним гостем свята стане Alekseev зі своєю концертною програмою;

3-4 червня – Театр ляльок покаже спектаклі за мотивами улюблених дитячих казок "Вінні Пух" (3 червня) і "Доктор Айболить" (4 червня).

Читайте також: Почему День защиты детей на самом деле День их террора

3 червня о 17:30 – 5-й фестиваль дитячої творчості Art Fashion Media Way (Будинку офіцерів).

План заходів на День захисту дітей у Харкові

1 червня – урочисте вручення стипендії "Надія Слобожанщини" (Харківський театр для дітей та юнацтва);

1 червня – Концерт до Дня захисту дітей (Харківська обласна філармонія);

1 червня – Свято для дітей "Ура, літо!": конкурси, виступи артистів, майстер-класи та презентації.карнавальна хода, встановлення рекорду, спортивні змагання. (Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького);

План заходів на День дитини в Харкові

1 -2 червня – масові спортивні заходи серед дошкільнят "Веселі старти";

1–8 червня – книжкова виставка "Світ починається з дитинства" (Харківська обласна універсальна наукова бібліотека);

2–6 червня – фестиваль сучасної музики (Харківська обласна філармонія);

1 червня 19:00 – акція "Діти Харкова – за мир!" (пл. Свободи).

План заходів на День захисту дітей у Одесі

1 червня 10.00 – конкурс малюнка на асфальті "Моє щасливе дитинство";

1 червня 11:00-21:30 – святкова програма "Калейдоскоп подарунків" (гала-концерт переможців міського фестивалю-конкурсу "Зоряна юність Одеси"; реєстрація дитячого масового рекорду України; фестиваль "Одеський Хоровод"; фестиваль дитячих відеоблогерів; шоу "Вибухова наука"; гала-концерт від "Наше радіо"; шоу-програма артистів продюсерського центру "StarTime"; концертний виступ Monatikа);

1 червня 11.00-14.00 – святково-розважальна програма "Щасливий світ дитинства" (Міжнародний дитячий благодійний фонд "Детский мир");

1 червня 12.00-12.30 – флешмоб "Мир дітям Одеси" (Потьомкінські сходи);

План заходів на День дитини в Одесі

1 червня 12.00-17.00 – музично-розважальний захід "Трамвай щастя": безкоштовне перевезення пасажирів у трамвайному вагоні з концертно-розважальною програмою (Маршрут руху: курортно-пляжний комплекс "Аркадія" – Тираспольська площа);

2-3 червня 12.30 – квест для дітей "Я маю право";

3 червня 11.00-13.00 – конкурс малюнка на асфальті "Діти малюють майбутнє" (ПКтаВ ім. Горького).