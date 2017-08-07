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До Дня залізничника: українська залізниця мрії

10:02, сьогодні 468 Читать новость на русском
Мандри українською залізницею – незабутні емоції
Мандри українською залізницею – незабутні емоції / З відкритих джерел

День залізничника в Україні святкують 7 серпня. І хоча в останні роки наша залізниця починає виглядати все краще, поки вона більше асоціюється із запахом несвіжих шкарпеток у плацкарті і пересолодженим чаєм, аніж із швидкісними і комфортними мандрами…

До Дня залізничника редакція 24 Каналу зібрала найкрутіші закордонні інновації на залізниці. Поки ми про них можемо лише мріяти… Але уявіть собі лишень, які б чудові були мандри поїздами!

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Надшвидкісний

Менш ніж 10 років тому між Україною і Росією курсував потяг із найдовшим у світі маршрутом. Маршрут Харків-Владивосток занесено до Книги рекордів Гіннесса, адже мандрівник долав залізницею 9713 км! І все це звичайними поїздами… Зараз маршрут вже не діє. До речі, скасували його через дорогі квитки. Разом з тим залишилося безліч інших довгих маршрутів.

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А от уявіть, наскільки легшою була б далека дорога залізницею, якби поїзд їхав зі швидкістю, скажімо, 517 км/год. І такий поїзд існує! Його створили технічні генії японці. Він пересувається не по рейках, а по магнітній подушці. До речі, ці поїзди здатні розганятися до швидкості понад 600 км/год!

Швидкісний потяг у Японії розганяється до 600 км/год: дивіться відео

7-зірковий потяг

Чи доводилося вам їздити колись загальним вагоном? Так, це звичайний плацкарт, в якому на місці 4 людей їде 6. У випадку, якщо цей поїзд нічний, то лише двоє пасажирів можуть лягти. Інші четверо їдуть сидячи.

А тим часом японці запустили… 7-зірковий потяг! Тут пасажирів тішать комфортними місцями для відпочинку, надсучасними туалетами. Годують в шикарному ресторані. У поїзді навіть є невеличкі каміни. А звичайні вікна замінені на панорамні.

До речі, наша рідна "Укрзалізниця" теж має вагони-салони, у яких є душові кабіни, кухня, вітальня та спальня зі зручними ліжками. Вагони-салони більше нагадують квартиру, ніж потяг.

Укрзалізниця
Як то кажуть: по-багатому!

На кухні є вся необхідна техніка – від холодильника до електроплити. Вітальні обладнані аудіо- та відеотехнікою, стоять шкіряні меблі. У спальному купе є ліжко, письмовий стіл, шафа, кондиціонер та ванна кімната. Щоправда, зроблене все у "пшонкастайлі"…

Поїзд
Трішки золота нікому не завадить! Під таким логунзом оформляли вагони

Секс на полиці

Ну і на сам кінець ловіть полуничку. Існує так званий любовний поїзд. Він курсує між двома містами кохання: Парижем і Венецією. Якщо закоханій парі, ну чи не закоханій, захочеться сексу – до їхніх послуг двоспальна полиця та душова кабіна.

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Не повірите, але "Укрзалізниця" теж закликає займатися сексом в поїздах! Нещодавно у залізничній газеті були опубліковані лайфхаки з плотських утіх у різних видах вагонів.

Секс в поїзді
Секс у потягах "Укрзалізниці"

Хай ваші мандри будуть завжди веселими! Редакція 24 Каналу вітає залізничників з професійним святом

Автор: Настя Сукач
Теги: Публікації Секс Укрзалізниця Статті залізниця
Джерело: 24 Канал
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