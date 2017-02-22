Деолігархизація по-австрійськи: чому одіозного українського олігарха висилають у США

Процес деолігархизації України розпочав суд – щоправда, не вітчизняний, а австрійський. 21 лютого суд Відня після трирічного розслідування виніс рішення про екстрадицію до США відомого українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Про подробиці справи Фірташа і як екстрадиція вплине на український політикум, – читайте в матеріалі сайту "24".

Корупція в особливо великих розмірах

Дмитра Фірташа, власника Group DF, одного з найбагатших людей в Україні, арештували у Відні в березні 2014 року на запит американських слідчих. США звинувачують Фірташа в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму в 18,5 мільйона доларів хотів отримати дозволи на видобуток титану в Індії. Причому тут США до Індії? Річ у тому, що для корупційних оборудок злочинна група використовувала "Компанію А", штаб-квартира якої знаходиться в Чикаго. Для американської феміди корупційні злочини – це більше, ніж убивство. Обманути, "кинути" на гроші велику державу – це серйозний злочин, за який можна отримати чималий термін ув’язнення. В деяких випадках, навіть пожиттєвий.

Після арешту в 2014-му Фірташа випустили під заставу у 125 мільйонів євро, яку, за різною інформацією, за олігарха вніс російський бізнесмен. Однак США продовжували наполягати на екстрадиції Дмитра Фірташа. Крім того, проти нього порушена справа ще й в Іспанії – там його підозрюють у відмиванні коштів і участі в організованому злочинному угрупованні.

21 лютого, на засіданні суду у Відні ухвалено рішення дозволити екстрадицію Фірташа в США, де бізнесменові загрожує 50 років в'язниці і повна конфіскація майна. Остаточне рішення про екстрадицію Фірташа ухвалюватиме міністр юстиції Австрії. Захист українського бізнесмена подаватиме касаційну скаргу, але, як вважають спостерігачі, це мало що змінить, і, вочевидь, Фірташ потрапить до рук американського правосуддя. Як зазначив у коментарі сайту політичний експерт Тарас Чорновіл, рішення Земельного суду може вступити в дію без розгляду касації. Єдине – процес екстрадиції просто може затягнутися.



Для австрійської Феміди головне – об’єктивність і справедливість

В Україні таке рішення австрійського суду викликало резонанс. Особливо, з огляду на те, що вітчизняна феміда досі не засудила до реального тюремного терміну не те, що олігарха – навіть дрібного чиновника-хабарника. Усі корупціонери або опиняються одразу за межами України, або суд закриває проти них справу. Користувачі соцмереж влучно підмітили, що Фірташ отримав безвізовий режим зі США на 50 років.

На думку народного депутата від "Самопомочі" Єгора Соболєва, Фірташ – один з провідників російської "колонізації", яким поставлено завдання скупки і контролю над ключовим бізнесом в Україні. В свою чергу радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко переконаний, що це удар у відповідь США в рамках гібридної війни, розв'язаної Росією проти України і всього цивілізованого світу.

Дмитро Фірташ – людина, яка особисто знає все вище керівництво Російської Федерації і керівників російських мафіозних структур, що, втім, в останні роки стало єдиним цілим,

– написав Геращенко у Facebook.

Угода зі слідством і свідчення проти керівництва РФ

Як вважає Тарас Чорновіл, в США Фірташ може сісти надовго, принаймні років на 20. Однак може і домовитися зі слідством, якщо почне давати потрібну для американців інформацію. Ці свідчення, на його думку, можна умовно розділити на дві частини: стосовно українських бізнесменів і політиків. І щодо російських також. Причому, вважає експерт, США перш за все цікавлять зв’язки Фірташа з росіянами. Як відомо, Дмитро Фірташ – один із серйозних гравців на газовому ринку України і Росії. Саме він є співвласником скандально відомої компанії "РосУкрЕнерго", яка була посередником постачання російського газу на український ринок. Завдяки схемам за участі цій компанії її власники отримували величезні корупційні відкати.

Були чутки, що американці так завзято взялися за Фірташа не тільки тому, що він проходить по конкретних корупційних злочинах у США. Основне завдання – у нього є достатньо даних по енергоринку Російської Федерації. Це і "РосУкрЕнерго", бізнес у Росії, де може бути серйозний компромат. І насправді – від Фірташа чекають оприлюднення цього компромату,

– говорить Чорновіл.

За словами політолога, американці можуть отримати суттєві важелі вплину на ключових постатей РФ, навіть включаючи Путіна. Це може стосуватися, зокрема, подвійних цінових стандартів у газовій сфері, колосальних махінацій на ринку газу з формуванням непрозорих цін, потужної система газових відкатів, коли Фірташ працював на російському газовому ринку, а потім перейшов на український. Він також може розказати американському слідству про способи тиску Росії на газовому ринку на своїх європейських партнерів, а також розкрити корупційні схеми, за якими окремі європейські структури і політичні лідери працювали з російським "Газпромом".



Чи є у Фірташа компромат на вище керівництво РФ і Путіна зокрема?

Антон Геращенко зауважує: Фірташ був і залишається одним з агентів російського впливу в Україні – поряд з Григоришиним, Медведчуком, Новинським.

Саме через Фірташа за рахунок коштів російських банків йшла скупка стратегічних підприємств у сфері виробництва добрив та органічної хімії, в тому числі тих, на яких вироблялася стратегічна сировина для виробництва бойових вибухових речовин і пороху,

– зазначає політик.

За словами Соболєва, Дмитро Фірташ може дуже багато розповісти правосуддю Сполучених Штатів про залежність від путінського режиму і про його вплив на українську економіку та політику.

Тому, вважають спостерігачі, вибір у Фірташа невеликий: угода зі слідством і свідчення проти вищого керівництва Росії. Або ж втеча в Україну.

Втеча в Україну і компромат на вітчизняний політикум

Втеча до України виглядає набагато привабливішою, ніж американська в’язниця. Українські ЗМІ повідомляють, що Фірташ серйозно розглядає такий сценарій, веде переговори і має підстави для згоди. Дмитро Фірташ може розраховувати на прийом у Києві, хоча навряд чи він буде занадто теплим. У нього є досить тісні зв’язки з багатьма українськими політиками, включаючи президента Петра Порошенка.

Дмитро Фірташ може володіти інформацією, про яку дехто з українських політиків не хотів би, щоб її дізнались у Вашингтоні. Також він, вочевидь, має інформацію і щодо інших українських олігархів, які, поки що, можуть вільно пересуватись Європою і США. Її викриття означатиме, що їм можуть не тільки закрити дорогу на Захід, а й, за прикладом Фірташа, розпочати проти них кримінальні провадження.



Сергій Льовочкін не зацікавлений у поверненні Фірташа?

В Україні Фірташ пов'язаний насамперед з партією "Опоблок" і так званою групою Бойка-Льовочкіна або, як її інколи називають, Фірташа-Бойка-Льовочкіна. Це крило колишньої Партії регіонів, яке відоме своїми зв’язками з Москвою. Однак, зазначає Тарас Чорновіл, за три роки перебування Фірташа в Австрії він суттєво втратив вплив на український політикум, і його спадщину добре поділили.

Сергій Льовочкін поводиться достатньо самостійно. Помітно, що він не дуже рахується з Фірташем. Схоже, Льовочкін розраховує на те, що Фірташ в Україну не повернеться. Імперія Фірташа-Льовочкіна насправді є творінням тільки Льовочкіна. Фірташ не впливав ні на формування виборчого списку, ні на ухвалення серйозних рішень,

– говорить експерт.

Але, крім "Опоблоку", Фірташ мав контакти і з партією нинішнього мера Києва Віталія Кличка "УДАР". Власне, ЗМІ допускають, що Фірташ виступав одним з інвесторів Кличка і допоміг йому обратися мером Києва. Хоча, на думку Чорновола, сьогодні ці контакти припинилися, а з боку Кличка і інших ударівців у Київраді якоїсь підтримки Фірташу під час заслання в Австрії не спостерігалося.

Схоже, що всі, хто міг, вийшли з-під опіки Фірташа. Тому його екстрадиція на них не вплине. Щодо компромату, то сумнівно, що він зможе представити реальний фактаж конкретної політичної корупції, що могло б загрожувати сьогоднішній владі,

– зауважує політолог.

Найбільша інтрига – зв’язки з Петром Порошенком. Як відомо, навесні 2014 року, коли тривала президентська кампанія в Україні, у Відні відбулася зустріч Фірташа з Порошенком і Кличком. Зміст розмови достеменно невідомий, але, не виключено, мова йшла про підтримку кандидатури Порошенка певними колами – як політичними, так і бізнесовими. Так чи інакше, але Петро Порошенко переміг.

Водночас, на переконання Чорновола, навряд чи в тій розмові було щось компрометуюче на Порошенка. По-перше, в Україні проти Фірташа після зміни влади відкрито два кримінальних провадження. Перше – проти групи компаній ОЅТСНЕМ щодо завдання збитків державі в сумі 5,742 мільярда гривень. Друга справа пов'язана з "Надра Банком": колишніх службовців спільно з власниками і керівниками банку підозрюють у заволодінні грошима, наданими в якості рефінансування, на суму 10,4 мільярда гривень. Якби у Фірташа був компромат проти Порошенка, то він би його давно оприлюднив, наголошує Чорновіл.

По-друге, це міг би зробити і Кличко, говорить експерт, у якого наразі відчутно погіршилися стосунки з президентом.



Що пов’язує Порошенка з Фірташем?

В той же час, якщо Фірташ таки зможе приїхати в Україну, то американське правосуддя до нього не дотягнеться – адже українське законодавство не передбачає екстрадиції. Хоча питання не в забороні видачі підозрюваних іншій державі, проблема в тому – як на це подивляться в США і Білому домі зокрема? І чи не погіршить це стосунки з адміністрацією Дональда Трампа, які тільки починають формуватися.

При цьому, як зазначає Антон Геращенко, у випадку втечі Фірташу доведеться летіти через територію Угорщини або Словаччини, які, на прохання США, можуть посадити літак на своїй території. І тоді процедура екстрадиції може початися заново.

Тому поки складно сказати, чи Фірташа екстрадують у США. Однак спостерігачі вважають, що руками австрійського правосуддя розпочався процес деолігархизації України. Хоча певні застереження щодо такого оптимізму є. В Україні у Фірташа велика бізнес-імперія – він володіє облгазами, плюс хіміко-металургійний і агробізнес. І, на додачу, один з впливових телеканалів "Інтер". Є підозри, що активи почнуть перерозподіляти і його колишні соратники, і провладні бізнесмени, як це часто буває в Україні. Не виключено, що просто з однієї олігархічної кишені все розійдеться по маленьких гаманцях, а держава і українці так нічого і не отримають.

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