Депортувати і вбити, – Саакашвілі зробив страхітливий прогноз

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі підозрює, що влада у Києві усіма способами намагатиметься його усунути.

Gро це повідомляє "Інтерфакс".

"Я точно знаю, що вони спробують мене позбутися. Вони можуть мене скрутити, депортувати. Навіть вбити, це не проблема! Я цього не боюся", – сказав він під час віче у Харкові.

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Додамо, що коли Саакашвілі вели до машини після віче, невідомий в натовпі розпорошив газ з балончика. Виникла також перепалка між прихильниками і противниками політика, що супроводжувалася невеликий штовханиною.