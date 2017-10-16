Депортувати і вбити, – Саакашвілі зробив страхітливий прогноз
11:40, сьогодні 1947 Читать новость на русском
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Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі підозрює, що влада у Києві усіма способами намагатиметься його усунути.
Gро це повідомляє "Інтерфакс".
"Я точно знаю, що вони спробують мене позбутися. Вони можуть мене скрутити, депортувати. Навіть вбити, це не проблема! Я цього не боюся", – сказав він під час віче у Харкові.
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Додамо, що коли Саакашвілі вели до машини після віче, невідомий в натовпі розпорошив газ з балончика. Виникла також перепалка між прихильниками і противниками політика, що супроводжувалася невеликий штовханиною.
Джерело: 24 Канал
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