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Депутат від БПП визнав, що несправедливо "наїхав" на Сироїд

09:06, сьогодні 118 Читать новость на русском
Андрій Антонищак
Андрій Антонищак / facenews.ua

Нардеп від БПП Андрій Антонищак визнав хибними свої твердження щодо віце-спікера парламенту Оксани Сироїд, яка 15 березня закрила засідання Ради, коли туди зайшли люди в камуфляжі.

Тоді Антонищак назвав вчинок Сироїд "негідним" і заявив,що вона нібито хотіла "приховати від народу України правду про події на блокпосту біля Слов’янська".

Зранку 21 березня на сторінці у Facebook депутат визнав, що був неправий.

"Помилок допускаються всі, проте не кожен їх визнає. Зараз, через декілька днів після подій у Верховній Раді, визнаю хибними свої твердження щодо Оксани Сироїд. Початку я не бачив, а зреагував на емоційний виступ бійців спецпідрозділу", – написав Антонищак.

Помилок допускаються всі, проте не кожен їх визнає.Зараз, через декілька днів після подій у Верховній Раді визнаю хибним...

Опубліковано Андрієм Антонищаком 20 березень 2017 р.

Нагадаємо, зранку у сесійну залу парламенту зайшли люди у формі. Вони нібито мали пояснити з трибуни позицію поліції щодо конфлікту з Володимиром Парасюком біля Слов'янська. Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд менш ніж через годину після початку ранкового засідання оголосила про його закриття.

Читайте також: Камуфляжний бардак у Раді, або хто кому Парасюк

Теги: Політика Україна Верховна Рада Оксана Сироїд Блок Петра Порошенка
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