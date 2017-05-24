Депутат, з якого хотіли зняти недоторканність, погодився сплатити чималу суму податків

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Народний депутат від групи "Відродження" Геннадій Бобов погоджується з звинуваченням його Генпрокуратурою у порушеннями при сплаті податків. Так, нардеп готовий сплатити мільйон доларів несплачених податків.
Про це під час доповіді у Верховній Раді заявив генпрокурор України Юрій Луценко.
"Щойно мені повідомили, що народний депутат Бобов згоден з цим повідомленням і готовий оплатити до держскарбниці більше 1 мільйона доларів несплачених податків. Я вважаю, що це прекрасний приклад очищення Верховної Ради", – сказав Луценко.
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Він додав, що перевірку вже пройшли електронні декларації 35 народних депутатів. Щодо них не виявлено жодних порушень.
"Ми разом з Державною фіскальною службою вже перевірили і 35 присутніх в залі вже можуть спати спокійно: їх декларації відповідають всім документам. Щодо декількох десятків народних депутатів проходить перевірка Державною фіскальною службою", – сказав генпрокурор.
Нагадаємо, 19 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ спільно з САП та НАБУ підготували подання на зняття депутатської недоторканності з трьох народних депутатів: Андрія Лозового, Євгена Дейдея та Геннадія Бобова.
У середу, 24 травня, стало відомо, що до Верховної Ради надійшло подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності тільки нардепа з групи "Відродження" Геннадія Бобова.