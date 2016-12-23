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Телеканал новин 24 Депутата за хабар зловили у Дніпрі
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Депутата за хабар зловили у Дніпрі

17:01, 22 грудня 546 Читать новость на русском
Слугу народу затримали
Слугу народу затримали "на гарячому" / Getty Images

У Дніпрі Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримали одного з депутатів міськради.

За інформацією прес-центру СБУ, чиновник намагався дати хабар заступнику директора одного з комунальних підприємств.

Зазначається, що народний обранець пропонував півтори тисячі доларів США за передачу двох автомобільних стоянок у довгострокову оренду.

Зауважимо, що правоохоронцям вдалося затримати депутата "на гарячому" – саме в той момент, коли він передавав гроші.

Хабар, депутат, Дніпро

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.

Щоправда, ім'я затриманого депутата не уточнюється.

Хабар, депутат, Дніпро

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Теги: гроші Україна Корупція Новини Дніпра Хабар СБУ Кримінал
Джерело: 24 Канал
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