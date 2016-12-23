Депутата за хабар зловили у Дніпрі

У Дніпрі Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримали одного з депутатів міськради.

За інформацією прес-центру СБУ, чиновник намагався дати хабар заступнику директора одного з комунальних підприємств.

Зазначається, що народний обранець пропонував півтори тисячі доларів США за передачу двох автомобільних стоянок у довгострокову оренду.

Зауважимо, що правоохоронцям вдалося затримати депутата "на гарячому" – саме в той момент, коли він передавав гроші.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.

Щоправда, ім'я затриманого депутата не уточнюється.

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