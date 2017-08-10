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Депутати більше не зможуть кнопкодавити: в Раді встановлять спеціальне обладнання

20:28, сьогодні 848 Читать новость на русском
У Верховній Раді встановлять сканери відбитків пальців
У Верховній Раді встановлять сканери відбитків пальців / 24 Канал

У приміщенні Верховної Ради буде встановлено сканери для зчитування відбитків пальців народних депутатів перед голосуванням за законопроекти.

Про це свідчить інформація з державного тендеру в системі Prozorro.

Згідно з опублікованою інформацією, управління справами Верховної Ради за результатами тендеру замовило в компанії "Амріта Комплексні рішення" проектування технічного переоснащення зали засідань за 6,91 мільйона гривень.

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Нова система дозволить ідентифікувати народних депутатів за відбитками пальців перед голосуванням. Так, передбачається, що такий захід знищить таке явище як кнопкодавство, коли нардепи голосують не тільки на своєму місці, а й замість своїх колег.

Зазначимо, що така можливість може бути реалізована лише за умови відповідних змін до чинного законодавства.

Додамо, що депутати зможуть мати доступ до документів засідань навіть у кулуарах парламенту за допомогою планшетів. Окрім того, передбачена електронна реєстрація і візуальний контроль перебування на робочому місці за допомогою системи відеоспостереження.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада ProZorro
Джерело: 24 Канал
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