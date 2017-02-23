Депутати хочуть саджати до в’язниці за контрабанду частин зброї

Верховна Рада України планує запровадити кримінальну відповідальність за контрабанду частин вогнепальної нарізної зброї.

За ухвалення законопроекту №3254-Д за основу проголосували 239 депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляють "Українські Новини".

Відповідні зміни вносяться до ст. 201 Кримінального кодексу.

Контрабанда частин вогнепальної нарізної зброї карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років з конфіскацією предметів контрабанди.

Також парламент має намір ввести аналогічне покарання за контрабанду небезпечних речовин.

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Під небезпечними речовинами слід розуміти хімічні, токсичні речовини та речовини біологічного походження, які становлять небезпеку для життя і здоров'я людини.