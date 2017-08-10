Депутати хочуть змінити покарання за зґвалтування неповнолітніх і торгівлю людьми

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Народні депутати внесли законопроект №7020, в якому за зґвалтування малолітньої дитини (до 14 років) та торгівлю людьми будуть карати довічним позбавленням волі.
Таку пропозицію внесли у Верховну Раду депутати Дмитро Добродомов, Богдан Матківський і Олег Мусій (всі – позафракційні), а також Андрій Антонищак (фракція "Блок Петра Порошенко").
Також за посягання на здоров'я людей під приводом сповідування релігійних віровчень пропонують карати позбавленням волі на строк до 5 років.
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За доведення неповнолітнього до стану сп'яніння пропонується ввести адміністративний арешт на строк до 15 діб. За зараження неповнолітнього венеричною хворобою пропонують карати до 5 років позбавлення волі.