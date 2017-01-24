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Депутати Київради шоковані рахунками за комуналку

00:27, сьогодні 1241 Читать новость на русском

Київські депутати шукають шляхи, як зменшити тарифи на комунальні послуги.

Мінімум 1 тисяча гривень за опалення однокімнатної квартири. Рахунки за тепло у грудні неабияк здивували киян. Дехто взагалі отримав квитанції із захмарними цифрами.

Відчули нові рахунки і ті, хто має впливати на тарифи у своєму місті – самі депутати Київради.

До прикладу, депутат Київради Святослав Кутняк теж отримав величезний рахунок і вже чекає перерахунку. В Київенерго заявляють, що висока ціна через низі температури.

Читайте також: Киян обурили платіжки на суму близько 10 тисяч гривень

Ось і виходить, що в морозну пору за будинковим лічильником мешканці платять більше, ніж за нормою квадратних метрів.

Столичні депутати тим часом на комісії з питань ЖКГ шукають рецепт зменшення рахунків. Хоч формулу тарифу опалення затверджує Національна комісія з енергетики та комунальних послуг, місцева влада впливає на її складові.

Наразі домовились збільшити у місцевому бюджеті суму кредитів на утеплення будинків. А в кінці року можуть прийняти рішення про відмову від послуг "Київенерго" і обіцяють постачати тепло у квартири за собівартістю.

Теги: Україна Київ Київрада комунальні послуги ЖКГ
Джерело: 24 Канал
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