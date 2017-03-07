Депутати піснею і грою на гітарах привітали жінок з 8 березня

Депутати Полтавської обласної ради привітали жінок із 8 березня оригінальною музичною композицією.
Обранці записали кліп з гітарами і заспівали українську пісню, а відео виклали на Youtube.
Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький і перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Пісоцький грали на гітарах. Їм акомпанували депутати облради на трубі і баянах.
Потім до групи депутатів підключились музиканти із колективу "Краяни".
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