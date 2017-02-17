Депутати планують блокувати роботу Ради наступного тижня, – Геращенко

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко спрогнозувала, що робота українського парламенту наступного тижня може бути заблокована.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо".

Віце-спікер зазначила, що спікер не має повноважень тягати на роботу "нєрадівих" народних депутатів, але питання дисципліни депутатського корпусу є дуже непростим.

Геращенко зізналась, що найбільше її тривожить.

Я зараз чую такі сигнали, що дві політичні сили, не буду називати їхні назви, збираються з наступного вівторка заблокувати трибуну Верховної Ради – щоб тиснути на владу і вирішити питання Донбасу,

– заявила віце-спікер.

Ірина Геращенко зауважила, що така ситуація більше нагадує блюзнірство, оскільки "наступний тиждень є трагічним для українців, коли будуть вшановувати пам'ять героїв "Небесної сотні".

"Я погоджуюся, що на Донбасі дуже багато проблем. Існує проблема контрабанди, існує проблема щодо того, як нам треба правильно реінтегрувати ці території. Але навряд чи ці питання можна вирішити глибоко в тилу, перекривши якісь шляхи. Народні депутати точно мають інші інструментарії для вирішення цих питань і це точно не блокада залізниці чи трибуни", – переконана віце-спікер.

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