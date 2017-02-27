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Депутати пропонують приватизацію "Ощадбанку" через кредити "Гуліверу", Allseeds та Януковичу

15:44, сьогодні 285 Читать новость на русском
"Ощадбанк" / dnews.dn.ua

У Верховній Раді пропонують терміново приватизувати державні банки, і таким чином припинити практику докапіталізації кредитів, які не повертаються, за рахунок держбюджету.

Про це заявили в Комітеті з питань фінансової політики і банківської діяльності ВРУ.

Глава підкомітету із захисту прав споживачів фінпослуг Віктор Романюк запропонував провести аудит держбанків, зокрема, "Ощадбанку" і розібратися, які ще проблемні кредити ховаються під банківською таємницею. Нещодавно стало відомо про черговий великий кредит в $68 млн, який був виданий групі компаній Alseeds. На думку фінансистів, кредит не буде повернутий через фінансову неспроможність позичальника, а "Ощадбанк" буде змушений вимагати новий транш фінансового підживлення за рахунок платників податків.

Всю цю практику докапіталізації необхідно припинити раз і назавжди. Необхідно однозначно приватизувати держбанки. Я вносив пропозицію по націоналізації майна недобросовісних боржників, але в тій системі, в якій ми сьогодні живемо, очікувати, що хоч хтось буде притягнутий до відповідальності – не варто,
– пояснив Романюк.

Депутати впевнені, що в приватних руках банки зможуть повернути проблемні кредити або хоча б частково компенсувати втрати за рахунок заставного майна, на що не здатні менеджери державних фінустанов.

Глава підкомітету з питань цінних паперів і фондового ринку Павло Різаненко нагадав, що скандальний кредит на будівництво ТРЦ "Гулівер" спочатку був виданий до 2025 року під 1% річних. Депутат вважає, що позичальник не стане повертати кредит, якщо вартість самого об’єкта в 2 рази нижче суми кредиту. У підсумку, діру ліквідності доведеться покрити за рахунок держбюджету.

"В "Ощадбанку" – найбільший відсоток ризику на одного позичальника. Але мова йде не тільки про "Гулівер". Це також кредити Януковичу-молодшому, Клименко, Арбузову, Циплакову і Поліщуку. Це одна велика група. Їх інтереси є і в "Гулівері", і в інших активах, які побудовані або куплені за рахунок кредитів "Ощадбанку" та Укрексімбанку. Сумарно там майже мільярд доларів заборгованості", – підкреслив Різаненко.

Заступник Комітету ВРУ з питань фінансової політики та банківської діяльності Руслан Демчак вважає неефективним нинішній менеджмент державних банків і пропонує мораторій на їх докапіталізацію за рахунок держкоштів. Оскільки позичальники, впевнений нардеп, користуючись безкарністю, штучно створюють проблеми для погашення кредиту.

"Позичальники масово ухиляються від права банку на стягнення. Збуджують самі проти себе кримінальні справи формальні. Під ці справи або господарські спори підтягують арешти на заставне майно. А заставу вже не можна стягнути, якщо на ньому висить хоч один арешт", – підкреслив Демчак.

Депутати вважають тривожними новини про те, що в кредитному портфелі держбанків регулярно спливають нові проблемні кредити. У парламенті пропонують залучити до відповідальності менеджмент "Ощадбанку", який схвалив виділення спочатку кредиту, який не можна повернути, у $68 млн групі Allseeds. Термін кредиту закінчується в травні 2018-го. За 3 роки позичальник погасив лише 10% суми.

Теги: Політика Верховна Рада Віктор Янукович Ощадбанк Бюджет Фінанси Банки Приватизація
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