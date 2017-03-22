Депутати від Порошенка відмовилися розглядати питання про нових членів ЦВК

На поточному пленарному тижні депутати не будуть розглядати питання про призначення членів Центральної виборчої комісії. Поки що фракції проводять консультації щодо переліку кандидатур до складу ЦВК.

Відтак у "Блоці Петра Порошенка" запевнили, що цього тижня парламент не розглядатиме питання нових членів ЦВК, передає "Інтерфакс-Україна".

"На цьому тижні такої домовленості, я думаю, ми не досягнемо. І в планах на четвер не розглядається питання членів ЦВК. Йдуть консультації, сьогодні буде одна з них", – заявила заступник глави фракції БПП Ірина Луценко.

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Слід зазначити, що Президент України вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення членами ЦВК 11 осіб. Відповідний документ №4790 опублікований на парламентському порталі 3 червня 2016 року. Він також вніс проект постанови про звільнення 12 членів ЦВК, включаючи голову Михайла Охендовського. В той же час Апеляційний суд Києва відмовився задовольняти скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо відсторонення Михайла Охендовського від посади.