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Депутати від Порошенка відмовилися розглядати питання про нових членів ЦВК

13:19, сьогодні 397 Читать новость на русском
ЦВК
ЦВК

На поточному пленарному тижні депутати не будуть розглядати питання про призначення членів Центральної виборчої комісії. Поки що фракції проводять консультації щодо переліку кандидатур до складу ЦВК.

Відтак у "Блоці Петра Порошенка" запевнили, що цього тижня парламент не розглядатиме питання нових членів ЦВК, передає "Інтерфакс-Україна".

"На цьому тижні такої домовленості, я думаю, ми не досягнемо. І в планах на четвер не розглядається питання членів ЦВК. Йдуть консультації, сьогодні буде одна з них", – заявила заступник глави фракції БПП Ірина Луценко.

Читайте також: З ротацією членів ЦВК склалася патова ситуація, – експерт

Слід зазначити, що Президент України вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення членами ЦВК 11 осіб. Відповідний документ №4790 опублікований на парламентському порталі 3 червня 2016 року. Він також вніс проект постанови про звільнення 12 членів ЦВК, включаючи голову Михайла Охендовського. В той же час Апеляційний суд Києва відмовився задовольняти скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо відсторонення Михайла Охендовського від посади.

Теги: Україна Політика ЦВК Ірина Геращенко Верховна Рада Блок Петра Порошенка
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