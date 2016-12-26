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Телеканал новин 24 Депутати вимагають від ГПУ перевірити причетність Фаєрмарка до корупції в "Южному", – ЗМІ
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Депутати вимагають від ГПУ перевірити причетність Фаєрмарка до корупції в "Южному", – ЗМІ

15:17, сьогодні 119 Читать новость на русском
Порт
Порт "Южний" / yuzhny.in.ua

Депутати Верховної Ради вимагають від правоохоронних органів перевірити причетність свого колеги Сергія Фаєрмарка до корупційних схем в порту "Южний".

Відповідний депутатський запит направлено генеральному прокурору Юрію Луценку та голові Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику нардепами Михайлом Головком, Олегом Осуховським та їх колегами. Парламентарії просять оприлюднити факти про вимагання хабарів з боку Фаєрмарка, а також начальника філії АМПУ (Адміністрації морських портів України) в порту "Южний" Максима Широкова та інших керівників АМПУ, які контролюються депутатом.

"Відомо, що чиновниками АМПУ разом з народним депутатом Сергієм Фаєрмарком була створена корупційна система грошових "відкатів", які повинні сплачувати підприємства портової галузі. Учасників ринку нібито відверто шантажують – якщо вони не платять хабар, який вимірюється сотнями тисяч доларів, структури АМПУ не надають їм дозволів на будівництво причалів та реалізацію інших інвестиційних проектів", – йдеться у зверненні депутатів у правоохоронні органи.

Народні обранці вимагають від Юрія Луценка та Артема Ситника повідомити, скільки кримінальних проваджень відкрито за оприлюдненими в ЗМІ фактами та за зверненнями представників бізнесу, а також на якому етапі розслідування знаходяться ці справи. Крім того, правоохоронці повинні проінформувати Верховну Раду про зв'язок Сергія Фаєрмарка з кіпрськими офшорами, власниками скандально відомої компанії "Ян де Нул Україна".

"З'явилася інформація, нібито Фаєрмарк намагається монополізувати ринок днопоглиблювальних робіт. Стверджується, що влітку 2016 зазначений народний депутат опосередковано за допомогою двох офшорних компаній Havoret Investments Limited і Medit Consortium Dredging Company Limited отримав контроль над 55% акцій ТОВ "Ян де Нул Україна". У вересні 2016 ТОВ "Ян де Нул Україна" було визнано переможцем тендеру на проведення днопоглиблювальних робіт у морському торговельному порту "Южний", – зазначають депутати.

Парламентарії також звернулися в Антимонопольний комітет України з проханням провести перевірку на предмет порушень законодавства у сфері державних закупівель за поточними тендерами адміністрації порту "Южний", пов'язаними з днопоглиблювальними роботами.

Як повідомлялося, в п'ятницю, 23 грудня, група депутатів парламенту звернулася до прем'єр-міністра Володимиру Гройсману з вимогою навести порядок у портовій галузі, позбавивши її від "наглядача" Сергія Фаєрмарка.

"Ми бачили, як нещодавно відбувся тендер у порту "Южний", та фірма "Ян де Нул Україна", яка пов'язана з народним депутатом від "Народного фронту" Сергієм Фаєрмарком, перемогла, незважаючи на те, що дала найгірші умови. Ми бачимо, що є свої "смотрящі", які "кришують" ситуацію в портах, від чого держава несе мільярдні збитки. Бізнес і іноземний інвестор на таких умовах ніколи не зможуть зайти в Україну і не зможуть розвивати нашу економіку", – заявив на брифінгу у Верховній Раді нардеп Михайло Головко.

Теги: Кримінал Корупція ГПУ Юрій Луценко АМКУ
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