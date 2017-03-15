Депутати з двох фракцій саботували засідання Ради із самого початку, – Сироїд

Про інцидент у Верховній Раді, коли депутати намагалися провести людей у військовій формі у зал парламенту – в розмові з віце-спікером Оксаною Сироїд.

Що сьогодні відбулося у парламенті

– Відповідно до прохання голови Верховної ради і до свого обов’язку, оскільки Андрій повинен був брати участь у засіданні РНБО, я повинна була відкрити засідання і розпочати роботу. Як тільки засідання було відкрите, розпочати роботу я не змогла, оскільки депутати від двох фракцій коаліції звернулися з проханням про оголошення перерви. Відповідно до регламенту я оголосила таку перерву. Після неї ті самі депутати наполягли на виступі, я дала можливість депутатам виступити. І от під час свого виступу вони почали наполягати, що сюди (у зал засідань Ради, – 24 Канал) мають зайти люди. Інші люди повинні мати можливість виступати із трибуни парламенту.

При цьому ще один депутат з "Народного фронту" разом з виконуючим обов’язків керівника апарату підійшли до мене і почали вимагати, щоб я дала дозвіл, щоб ці люди ввійшли до зали. Я беззастережно такого дозволу дати не могла, оскільки під час пленарного засідання Верховної Ради у залі можуть перебувати тільки народні депутати України, або у спеціально відведених місцях гості.

– Більше того, коли запрошуються люди до парламенту, то про це повідомляється заздалегідь. Відповідно головуючий має можливість подивитися хто є, хто повинен мати можливість виступити. Оскільки така підготовча робота не була проведена, то я не могла допустити, щоб в зал увійдуть невідомі люди. В той момент, коли я побачила, що залом рухаються люди у камуфляжі, вони зайшли з ложі уряду у супроводі депутатів "Народного фронту", то я закрила пленарне засідання.

– Зробила я це декількох міркувань. Беззастережно, що є норма регламенту, яка забороняє заходити стороннім людям до зали парламенту. І це є питання – що робила охорона Верховної Ради, хто дав дозвіл на прохід цих людей.

– Але є набагато складніші речі ніж формальне дотримання норм закону. Це є питання конституційного ладу. Якщо ми називаємо себе що ми є демократичною державою, то в такій державі нога працівника органу правопорядку не може ступити до зали, окрім як в межах виконання його функцій – або доповідати, або звітувати перед парламентом.

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– Ми би мали дізнатися – хто ці люди, з якою метою вони прийшли, і з межах якого питання вони повинні мати намір виступити. Тому не може будь-хто прийти до парламентської трибуни та виступати.

– Я абсолютно проти того, щоб були застосовані насильницькі методи у спілкуванні з поліцією. Але хіба кожна людина, яка була побита поліцейськими в Україні, має можливість виступити з парламентської трибуни. Якщо стався інцидент, який на думку депутатів заслуговує, щоб цим опікувався парламент – є парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності, є можливість створити тимчасову слідчу комісію. Дослідіть – ідіть виступайте до трибуни, як свідків запросіть цих людей, і парламент готовий буде це слухати. А не свавільне захоплення парламентської будівлі, пам’ятаючи події в Криму. З чого почалося захоплення парламентської зали – з того, що зайшли люди в камуфляжі. Це є утвердженням диктатури, деспотії та політичної держави, що неприпустимо в демократичній державі. Мені шкода, що депутати вдалися до таких методів.

Заклики до звільнення

– Я не слідкую за такими заявами. Я думаю, що фракції коаліції мають достатньо голосів, можуть приймати рішення. Я тільки чула, що люди, які це ініціюють, посилаються на порушення регламенту, що є неправдою. Тому що якраз навпаки, я, як головуюча, була зобов’язана підтримувати порядок в залі, щоб там були тільки ті люди, які там повинні бути.

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