Депутатську недоторканність скасують, але не під тиском Саакашвілі, – експерт

Під тиском "Руху нових сил" навряд чи буде ухвалений закон про скасування депутатської недоторканності. Наразі немає погодженого законопроекту від коаліції. Але закон буде ухвалений до початку наступних парламентських виборів.

Про це сайту "24" розповів політичний експерт Андрій Вігірінський, коментуючи відповідну ініціативу партії "Рух нових сил".

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Судячи з консенсусу щодо питання про обмеження депутатської недоторканності, який є в парламенті, а також з президентом Порошенком, то ця вимога, яку озвучує опозиція, має шанси бути реалізованою. Але під тиском "РНС" цей закон навряд чи ухвалять. Це був би неправильний крок – іти на поводу в опозиційного руху,

– вважає політолог.

Водночас, як наголошує експерт, у виступах одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі на акції протесту біля Верховної Ради ключовим моментом буде не тільки депутатська недоторканність.

"Саакашвілі використає цю акцію, щоб нагадати про себе і підняти питання, пов’язані з переслідуванням тих людей, які здійснювали прорив із ним через кордон, про переслідування його особисто, позбавлення громадянства України, винесення незаконних судових рішень, процвітання корупції в державі", – зауважує Вігірінський.

При цьому політолог наголошує, що питання зняття недоторканності назріло не тільки в ключі відкриття низки кримінальних проваджень ГПУ і НАБУ щодо народних депутатів.

"Депутатську недоторканність потрібно скасувати до наступних парламентських виборів. В цьому зацікавлений і президент Порошенко. Також в цьому зацікавлені коаліціанти і опозиційні сили в парламенті. Кожен з них тоді міг би використовувати це як аргумент в своїй виборчій агітації", – переконаний Андрій Вігірінський.

Нагадаємо, колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі 17 жовтня планує влаштувати акцію у Києві, на якій буде висунуто три вимоги: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності, прийняття нового виборчого закону. Ключовою вимогою буде питання про скасування депутатського імунітету.