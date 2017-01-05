Дерматологи пояснили, чому не варто вмивати обличчя під душем

Секрет здорової шкіри полягає в тому, де саме ми вмивалися. Останні дослідження американських дерматологів показали, що, якщо вмиватися або змивати косметику під душем, це погано впливає на стан шкіри обличчя.

Про це повідомляє "Лиза".

Мило

Існує багато порад, як доглядати за собою, чим вмиватися, якою водою, при якій температурі. Коли ми молоді і свіжі, нас взагалі можуть не хвилювати ці питання. Але коли нам за 25, наша шкіра потребує особливо дбайливого догляду.

Зазвичай, коли ми миємося в душі, то використовуємо різні засоби по догляду за волоссям і тілом, наприклад шампуні, кондиціонери, гелі. Звичайно, їх структура ніжніша, ніж мило, але тим не менш мовиться, по суті, про різновиди рідкого мила. І ці засоби так чи інакше потрапляють на обличчя. Тобто наша шкіра обличчя постійно піддається впливу мильного розчину. І зрозуміло, що користі це не приносить.

Шкода душу для шкіри обличчя

У кожного з нас є свої щоденні гігієнічні ритуали, до яких ми просто звикли. І один з них стосується умивання обличчя. Якщо ми приймаємо душ, то найчастіше і вмиваємося, адже під рукою завжди скраб або змив косметики. Однак краще від такої звички відмовитися. Американські дерматологи рекомендують вмиватися не під душем, а в раковині. Чому?

Причина №1

Якщо ти умиваєшся в раковині, ти легко можеш регулювати температуру води. Шкіра обличчя дуже ніжна і не терпить грубого впливу високих температур. Відомо, що найкраще вмиватися прохолодною і холодною водою. А душ ми зазвичай приймаємо дуже теплий або навіть гарячий. Гаряча або тепла вода висушують шкіру і сприяють лущенню. Суха шкіра швидше старіє, а зморшки стають помітнішими.

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Причина №2

Під тиском цівок води і високих температур на обличчі може проступити капілярна сітка, від чого обличчя постійно виглядає почервонілим. І це теж не додає нам молодості. Якщо масаж сильним струменем води дуже корисний для всього тіла і має антицелюлітний ефект, то обличчю він завдає серйозної шкоди.