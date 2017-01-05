  • укр
  • рус
01:48
5 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Підсумковий випуск новин за 21:00: Нові пункти обігріву. Справа Євромайдану
Випуск новин
22:22, 4 січня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Дерматологи пояснили, чому не варто вмивати обличчя під душем

00:20, сьогодні 896 Читать новость на русском
Прийом душу
Прийом душу / Фото з соцмереж

Секрет здорової шкіри полягає в тому, де саме ми вмивалися. Останні дослідження американських дерматологів показали, що, якщо вмиватися або змивати косметику під душем, це погано впливає на стан шкіри обличчя.

Про це повідомляє "Лиза".

Мило

Існує багато порад, як доглядати за собою, чим вмиватися, якою водою, при якій температурі. Коли ми молоді і свіжі, нас взагалі можуть не хвилювати ці питання. Але коли нам за 25, наша шкіра потребує особливо дбайливого догляду.

Зазвичай, коли ми миємося в душі, то використовуємо різні засоби по догляду за волоссям і тілом, наприклад шампуні, кондиціонери, гелі. Звичайно, їх структура ніжніша, ніж мило, але тим не менш мовиться, по суті, про різновиди рідкого мила. І ці засоби так чи інакше потрапляють на обличчя. Тобто наша шкіра обличчя постійно піддається впливу мильного розчину. І зрозуміло, що користі це не приносить.

Шкода душу для шкіри обличчя

У кожного з нас є свої щоденні гігієнічні ритуали, до яких ми просто звикли. І один з них стосується умивання обличчя. Якщо ми приймаємо душ, то найчастіше і вмиваємося, адже під рукою завжди скраб або змив косметики. Однак краще від такої звички відмовитися. Американські дерматологи рекомендують вмиватися не під душем, а в раковині. Чому?

Причина №1

Якщо ти умиваєшся в раковині, ти легко можеш регулювати температуру води. Шкіра обличчя дуже ніжна і не терпить грубого впливу високих температур. Відомо, що найкраще вмиватися прохолодною і холодною водою. А душ ми зазвичай приймаємо дуже теплий або навіть гарячий. Гаряча або тепла вода висушують шкіру і сприяють лущенню. Суха шкіра швидше старіє, а зморшки стають помітнішими.

Читайте також: Американські вчені розповіли, як виглядатимуть люди через 100 років

Причина №2

Під тиском цівок води і високих температур на обличчі може проступити капілярна сітка, від чого обличчя постійно виглядає почервонілим. І це теж не додає нам молодості. Якщо масаж сильним струменем води дуже корисний для всього тіла і має антицелюлітний ефект, то обличчю він завдає серйозної шкоди.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Культурная жизнь в
4 січня, 22:32 Культурная жизнь в "ЛНР": заслуженные местные и гастролеры неизвестные
Ольга Черненко 745
На Заході країни вирують сильні снігопади, вбивчий грип
4 січня, 22:02 На Заході країни вирують сильні снігопади, вбивчий грип "косить" українців, – головне за добу
2270
Які нові автомобілі купували українці у 2016 році: цікава статистика
4 січня, 21:00 Які нові автомобілі купували українці у 2016 році: цікава статистика
2 4084
США vs Росія: перезавантаження чи холодна війна?
4 січня, 19:02 США vs Росія: перезавантаження чи холодна війна?
Інна Жолобович 2503
Зіскочити з російської газової голки: як змінювалось споживання блакитного палива в Україні
4 січня, 18:03 Зіскочити з російської газової голки: як змінювалось споживання блакитного палива в Україні
7 2587
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук