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Держава нарешті почала утримувати армію, і це один з найбільших позитивів року, – експерт

22:50, сьогодні 165 Читать новость на русском
Політика Гройсмана стала провальною
Політика Гройсмана стала провальною / 24 канал

Серед позитивів у 2016 році, крім е-декларацій, можна назвати те, що нарешті держава почала утримувати армію, адже перші два роки війни українська армія трималася виключно на плечах волонтерів. Крім того, позитивним моментом було те, що не масштабного нападу на Україну, яким політики лякали українців, так і не сталось.

Про це сайту "24" повідомила політичний експерт Тетяна Лупова, коментуючи досягнення і поразки України в 2016 році.

Найбільшим розчаруванням року, на її думку, можна назвати народного депутата Надію Савченко, яка виявилася не тією людиною, за якого її видавали. А також новопризначений уряд Володимира Гройсмана.

Під кінець року українці побачили, як "потрібно" управляти країною. Закрилися кілька десятків тисяч ФОПів завдяки політиці Гройсмана. Люди отримали платіжки з високими тарифами і не знають, як це оплачувати. При цьому йде приріст охочих отримати субсидію. І це мінус для держави, оскільки це – показник великих проблем і злиднів України,
– зауважує експерт.

Мінусом, на переконання політолога, можна назвати і провал міжнародної політики по всіх фронтах. З останніх поразок, на її погляд – дипломатичний провал у відносинах з Ізраїлем.

Завжди треба домовлятися і не доводити ситуацію до скасування візитів, коли нам вказують своє місце. Тим більше, що ситуація Ізраїлю схожа з Україною. Так також внутрішній конфлікт і окупація територій. Ізраїль багато нам допомагали, і у них треба повчитися, як розвивати державу в умовах війни,
– наголосила Тетяна Лупова.

Більш детально про головні події 2016 року читайте в матеріалі: 2016 рік: яким він був, і чого чекати в наступному році

Теги: Україна Політика Володимир Гройсман Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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