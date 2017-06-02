Державний борг України у квітні збільшився майже на 2 мільярди доларів

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Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в квітні виріс на 1,96 мільярда доларів і склав 74,31 мільярда доларів (станом на 30 квітня).
Про це свідчать дані Міністерства фінансів України. Зокрема, державний і гарантований державою борг на кінець квітня склав 1 972,97 мільярда гривень, або 74,31 мільярда доларів. Загальний розмір прямого держборгу станом на 30 квітня склав 1 672,92 мільярда гривень, або 63,01 мільярда доларів.
При цьому, прямий зовнішній борг за місяць збільшився на 0,74 мільярда доларів до 36,94 мільярда доларів, тоді як прямий внутрішній борг скоротився до 691,98 мільярда гривень. Гарантований державою борг на 30 квітня склав 300,04 мільярда гривень, або 11,30 мільярда доларів.
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