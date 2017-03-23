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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Державної охорони Вороненков не мав, – Гелетей

14:40, сьогодні 326 Читать новость на русском
Денис Вороненков
Денис Вороненков / Getty images

Начальник управління державної охорони Валерій Гелетей прокоментував інформацію про вбивство у центрі Києва колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова.

Про це він розповів в коментарі одного з українських телеканалів.

Держуправління державної охорони не забезпечувало державною охороню вбитого Дениса Вороненкова,
– запевнив Валерій Гелетей.

Він додав, що до кінця дня буде відомо, що насправді відбулося, яким чином відбулось, хто перебував поруч, який був робочий графік вбитого.

Гелетей наголосив, що вся інформація, яка зараз доступна, підпадає під категорію "для службового користування", бо так само за цією інформацією можуть стежити замовники і причетні до вбивства.

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Начальник УДО спростував інформацію, яка раніше з’явилась у ЗМІ, про те, що одним із поранених на місці вбивства був співробітник УДО.

Наскільки мені відомо, ні діючі, ні колишні співробітники УДО не були присутні при цьому нападі,
– сказав Гелетей.

Він запевнив, що впродовж трьох місяців, коли Вороненков перебував в Україні, він жодного разу не мав державної охорони.

23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві вбили колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова. Охоронець убитого екс-депутата встиг поранити ймовірного кілера. Їх обох госпіталізували. Вбивство Вороненкова сталося на очах журналістів.

Теги: Вбивство Вороненкова Київ Україна Політика
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