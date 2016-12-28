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Держкіно потішить глядачів першим українським фентезі: стало відомо, коли чекати

10:09, сьогодні 412 Читать новость на русском
Вже незабаром на екранах з'явиться перше українське фентезі
Вже незабаром на екранах з'явиться перше українське фентезі / Фото із відкритих джерел

На сьогодні за підтримки Держкіно в Україні знімають 40 повнометражних ігрових фільмів.

Про це розповів голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко в ефірі телеканалу ZIK.

Він зазначив, що у 2016-му вперше за 25 років українські фільми стали регулярно з'являтися в кінотеатрах.

Іллєнко також розповів, що пріоритетом для фінансування цього і наступного року є ігрові жанрові фільми, розраховані на масового глядача.

Цього року і наступного ми дещо змінили підхід до відбору для фінансування фільмів з державного бюджету. Ми будемо робити акцент саме на жанровому масовому ігровому кіно. Ми розуміємо, що саме таке кіно є найбільш популярним, тому повинні займати цю нішу,
– наголосив Іллєнко.

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За його словами, вже у 2017-му у прокат вийде перше українське фентезі, а на сьогодні за підтримки Держкіно знімається 40 повнометражних ігрових фільмів.

"Це також виклик, бо багато режисерів вперше знімають повнометражні стрічки. Ми сподіваємося, що в наступному році ми покажемо нашим глядачам перший український фантастичний фільм в стилі фентезі, також – фільм жахів", – зазначив голова Держкіно.

Іллєнко також похвалився, що впродовж останніх двох років в українського кінематографу не виникає жодних проблем з фінансуванням.

До слова, 28 грудня у світі відзначають міжнародний день кіно.

Теги: Україна Кіно Культура LifeStyle
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