Держкіно заборонило показ російського серіалу, який йде на одному з українських телеканалів

Державне агентство з питань кіно (Держкіно) вирішило відкликати прокатне посвідчення у серіалу "Старша сестра", яке транслюється на телеканалі "Україна".

Причиною такого рішення стала недостовірна інформація про серіал.

Як розповів "Телекритиці" голова відомства Пилип Іллєнко, у документах, які представники телеканалу подали в Держагентство, було зазначено, що серіал є копродукцією трьох країн – України, Росії та Польщі.

Але коли серіал вийшов у ефір, з'ясувалося, що аналогічний продукт вже був показаний в Росії по "Першому каналу" і там його показували під іншою назвою, і в ньому були зазначені інші автори. Більш того, автори серіалу неодноразово давали коментарі про те, як вони його знімали. Так от, це не ті люди, які зазначені в документах, поданих "Україною",

– розповів Пилип Іллєнко.

Держкіно запросило у телеканалу підтвердження того, що серіал є копродукцією. Однак, відповіді, зі слів Іллєнка, так і не отримало.

Заступник голови Держкіно Сергій Неретін в коментарі "Детектор Медіа" заявив, що телеканал вже повідомлений про те, що маж прибрати серіал з ефіру.

"Станом на сьогодні серіалу "Старша сестра" анульовано прокатне посвідчення. Наскільки мені відомо, серіал ще йде в ефірі, але ТРК "Україна" має його зняти з ефіру. Ми 21 грудня відправили їм факсом повідомлення про анулювання", – сказав Неретін.

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Загалом же протягом 2016 року під заборону для поширення на території України потрапили 84 кінофільми виробництва Росії.

Слід зазначити, що це вже не перший скандал з трансляцією серіалів на ТРК "Україна".