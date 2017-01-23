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Держпідприємство без пояснень викинуло з тендеру компанію, яка пропонувала дешевші автомобілі

17:03, сьогодні 1430 Читать новость на русском
Toyota Hilux для
Toyota Hilux для "Укргазвидобування" / http://nashigroshi.org/

ПАТ "Укргазвидобування" закупило автомобілі на тендері, загальна вартість яких лише на 6 тисяч гривень нижче від очікуваної ціни. При цьому викинула з тендеру компанію, яка пропонувала економію в понад 5 мільйонів гривень.

12 січня держкомпанія результатами тендеру уклало угоду з ТОВ "Фірма "Алмаз Мотор, ЛТД" на постачання 60 автомобілів Toyota Hilux на 56,99 мільйона гривень, тобто по 950 тисяч гривень за одиницю. При цьому ТОВ ТД "Автосвіт Миколаїв" пропонувало пікапи Mitsubishi L200 по 865 тисяч гривень за штуку. Однак пропозицію, дешевшу від майбутнього переможця загалом на 5,10 мільйона гривень, відхилили. Про це повідомляє сайт "Наші гроші" з посиланням на систему "ProZorro".

У протоколі відхилення вказано, що пропозиція "Автосвіт Миколаїв" не відповідала вимогам документації процедури закупівлі. Однак жодних подробиць причин відхилення тендерний комітет не оприлюднив. Відтак до участі були допущені фірми "Алмаз Мотор, ЛТД" і ТОВ "Виробнично-технічне підприємство "Інжпроект". Обидві фірми вийшли на тендер з пропозицією саме автівок Toyota Hilux з різницею 0,008% між собою. При цьому в ході аукціону жоден з учасників не зробив жодного кроку на пониження ціни. Відтак пропозиція переможця була дешевшою від очікуваної ціни тендеру 57,00 мільйона гривень лише на 6 тисяч гривень, або 0,01%.

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Засновниками дніпровського ТОВ "Фірма "Алмаз Мотор, ЛТД" є Олексій Шох і Олександр Корнієнко.

За даними прес-служби держкомпанії, вже через тиждень замовник отримав перші 23 повнопривідні пікапи з потужними двигунами і гумою підвищеної прохідності. Автомобілі від підрозділу корпорації Toyota у Таїланді призначені для аварійних бригад та інших робіт у віддалених місцевостях. Отримані пікапи розподілені між "Полтавагазвидобуванням" – 10, "УГВ-Сервіс" – 10, Управління по переробці газу і газового конденсату – 3. Поставка ще 37 машин очікується. 10 пікапів надійдуть в "Шебелинкагазвидобування", 5 – "Львівгазвидобування", 10 – "Укрбургаз", 5 – "Укргазспецбудмонтаж", 1 – УкрНДІгаз, 5 – "Укргазпромгеофізика", 1 – ЛІКВО.

Теги: Україна Toyota ProZorro
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