Держсекретар США назвав умови співпраці з Росією

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що відновлення співробітництва з Росією стане можливим лише тоді, коли воно буде вигідне США.

Про це він сказав на саміті голів МЗС Великої двадцятки після зустрічі з Сергієм Лавровим, повідомляє Німецька хвиля.

Держсек США додав, що Білий дім шукає нового спільного ґрунту для діалогу з Кремлем.

Ми розраховуємо, що Росія поважатиме свої зобов'язання за мінськими угодами та працюватиме задля деескалації насильства в Україні,

– зазначив він.

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