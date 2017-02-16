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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Держсекретар США назвав умови співпраці з Росією

17:32, сьогодні 983 Читать новость на русском
Рекс Тіллерсон
Рекс Тіллерсон / Getty Images

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що відновлення співробітництва з Росією стане можливим лише тоді, коли воно буде вигідне США.

Про це він сказав на саміті голів МЗС Великої двадцятки після зустрічі з Сергієм Лавровим, повідомляє Німецька хвиля.

Держсек США додав, що Білий дім шукає нового спільного ґрунту для діалогу з Кремлем.

Ми розраховуємо, що Росія поважатиме свої зобов'язання за мінськими угодами та працюватиме задля деескалації насильства в Україні,
– зазначив він.

Читайте також: Голова Пентагону: США не хотіли б співпрацювати з Росією у військовому плані

Теги: Новини Росії США Політика Анексія Криму Війна на Донбасі
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