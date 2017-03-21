Держсекретар США збирається до Росії

Держсекретар США Рекс Тіллерсон відвідає у квітні Італію заради зустрічі глав МЗС країн G7, а потім прибуде до Росії.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на представника Держдепартаменту.

Зазначається, що 22 березня Тіллерсон поспілкується з главами МЗС майже всіх країн-членів НАТО. Ці контакти пройдуть в рамках зустрічі учасників контртерористичної коаліції по боротьбі з угрупованням "Ісламська держава", яка відбудеться в Держдепартаменті.

"Він вже зустрівся з представниками з України", – додали в Держдепартаменті США.

"Після цих консультацій у квітні він вирушить до Італії на зустріч (представників) країн "сімки", а потім до Росію. (Заступник держсекретаря з політичних справ) Том Шеннон представлятиме Сполучені Штати на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО", – сказав співрозмовник видання.

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